The Darkest Files: Nachfolger zu Through the Darkest of Times angekündigt

Paintbucket Games hat mit The Darkest Files heute einen Nachfolger zum Nazi-Widerstandsspiel Through the Darkest of Times angekündigt.

Die Veröffentlichung von The Darkest Files ist für 2023 auf PC, Mac, PlayStation, Xbox und Nintendo Switch geplant.

Untersucht Verbrechen der Nazis

Ihr übernehmt in The Darkest Files die Rolle der jungen Staatsanwältin Esther Katz, Schauplatz ist Deutschland in den 50er Jahren. Sie gehört zum Team rund um den hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer.

Ihr untersucht Verbrechen ehemaliger NS-Beamter und -Beamtinnen, sammelt Beweise, befragt Zeuginnen und Zeugen und schließlich geht es vor Gericht.

Es geht darum, die korrekte Klage zu finden, Anzeige zu erstatten und die Verbrecherinnen und Verbrecher verhaften zu lassen. Letztlich müsst ihr die Wahrheit aufdecken und die Justiz überzeugen.

"Nach Through the Darkest of Times haben wir uns entschlossen, das historische Setting auch in einem unserer nächsten Spiele zu behandeln, auch weil die aktuellen Entwicklungen unserer Zeit uns keine Ruhe lassen", kommentiert Jörg Friedrich von Paintbucket Games.

"Wir entschlossen uns, chronologisch in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zu wechseln, in der überall in Deutschland noch Nazis in hochrangigen Ämtern zu finden waren. Fritz Bauer und sein Team haben in dieser schwierigen Zeit immens wichtige Arbeit geleistet, indem zahlreichen Verbrecher*innen der Prozess gemacht wurde, und ihre Taten öffentlich angeklagt wurden. Dadurch haben sie nachhaltig geprägt, wie die Deutschen die Zeit des Nationalsozialismus sehen und mitgeholfen, 'Nie wieder!' zum gesellschaftlichen Konsens zu machen. Wir möchten unseren Spieler*innen mit The Darkest Files einen Einblick in diese schwierige und spannende Arbeit geben.“

Anspielen könnt ihr The Darkest Files kommende Woche auf der gamescom in der Indie Arena in Halle 10.2.