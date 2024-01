The Expanse: A Telltale Series im Test – Die Macher von The Walking Dead sind zurück und heben buchstäblich ab

The Expanse: A Telltale Series Plattformen: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One

Getestet auf: PC (Steam)

Release: 27.Juli 2023

Preis: etwa 25 Euro

Entwickler: Telltale, Deck Nine

Publisher: Telltale

Spielerisch und erzählerisch eher schwaches Abenteuer, das die starken Charaktere und komplexen Zusammenhänge der Serie aber gut einfängt.

Wenn Tote wie erloschene Kerzen am Fleck stehenbleiben, weil sie von ihren Magnetstiefeln auch in der Schwerelosigkeit noch am Boden festgehalten werden. Wenn Menschen, die ihr gesamtes Leben auf einer Raumstation verbracht haben, so schwache Knochen haben, dass sie auf der Erde kaum laufen können. Wenn die Mannschaft eines Raumschiffs bei starker Beschleunigung beinahe ohnmächtig wird und ein Teil der Menschen eine Sprache spricht, die man nur mit Wörterbuch versteht. Dann ist man wahrscheinlich bei The Expanse – entweder den Romanvorlagen, der Fernsehserie oder inzwischen auch dem Spiel.

Dabei hatte ich die Verfilmung lange vor mir hergeschoben. Das politische Säbelrasseln im Zentrum der Erzählung lief mir in den ersten Staffeln noch zu sehr ins Leere. Erst als ich nach mehreren Anläufen in Staffel drei ankam, entwickelten sich aus dem schwelenden Konflikt endlich konkrete Motive, die so interessant waren, dass ich die Serie bis kurz vor Weihnachten denn auch beendet habe. Was lag also näher, als über die Feiertage gleich mit dem Spiel weiterzumachen? Immerhin ist The Expanse: A Telltale Series nur ein paar Monate alt, auf Steam sogar nur ein paar Wochen.

Wobei „weitermachen“ nicht in jeder Hinsicht das richtige Wort ist; handelt es sich doch nicht um die Weiterführung, sondern eine Vorgeschichte der Ereignisse des Pantoffelkinos. Genauer gesagt erfährt man, wie mit Carmina Drummer eine der beliebtesten Figuren dort ankommt, wo sie in Staffel zwei ihren ersten Auftritt hat. Anstatt zwischen mehreren Schauplätzen zu wechseln, dreht sich The Expanse: A Telltale Series nämlich vollständig um die OPA-Aktivistin und beginnt damit, wie Drummer an Bord der Artemis die Überreste zerstörter Schiffe plündert, um deren Beute zu Geld zu machen.

Was genau sich daraus entwickelt, will ich nicht vorwegnehmen. Aber natürlich dreht sich auch das Telltale-Spiel – im Übrigen das erste nach dem Herunterwirtschaften des ursprünglichen Studios und der Übernahme fast aller Rechte durch LCG Entertainment – um die Konflikte zwischen den drei großen Parteien im Universum der Literaturverfilmung. Schließlich ist die Crew der Artemis ein bunter Haufen von Raumfahrern verschiedener Herkunft, der auf ebenso eigensinnig besetzte Gegenspieler trifft.

Für alle, die neu in der futuristischen Vision unseres Sonnensystems von The Expanse sind: Die Menschen im Asteroidengürtel unter dem lose organisierten OPA-Netzwerk fühlen sich von Mars und Erde ausgebeutet, während die Stimmung zwischen den Regierungen der zwei Planeten ebenfalls zum Zerreißen gespannt ist. Terroristische Aktionen vereinzelter OPA-Gruppen sowie Angriffe von Piraten erschweren das politische Dickicht zusätzlich und natürlich haben auch die planetaren Regierungen mit ihren hausgemachten Intrigen zu kämpfen.

The Expanse: A Telltale Series - Test of Attribution

Nun kommt längst nicht alles davon im Spiel zur Sprache. Schon deshalb brauchen sich auch Einsteiger keine Sorgen machen. Ihr werdet von der Dichte des Szenarios nicht erschlagen werden. Tatsächlich gelingt es Telltale in Zusammenarbeit mit Deck Nine (Life Is Strange: Before the Storm) aber diese Spannungen überzeugend zu vermitteln – sei es durch das Auftreten mordlustiger Piraten, Erinnerungen an Drummers Vergangenheit und ganz besonders über die Charakterzeichnungen der einzelnen Crewmitglieder beziehungsweise die Leichen, die alle in ihren Kellern haben.

Wie daraus eine „Familie“ wird oder auch nicht, darum dreht sich genau wie in der Serie vieles. Und damit haben auch einige der Entscheidungen zu tun, die man Telltale-typisch treffen muss. Welche Strafe haben Übeltäter verdient? Oder vielmehr: wie viel Nachsicht kann man sich leisten, ohne die eigene Sicherheit zu riskieren? Und natürlich werden diese Entscheidungen Folgen für spätere Szenen haben. Auch wenn die Handlung stets den grundlegend gleichen Ausgang hat.

Mich hat Letzteres ja nie gestört. Ich muss nicht den Verlauf großer Ereignisse entscheidend verändern, auf ein Dutzend verschiedene Enden hin steuern oder ähnliches. Von daher konnte ich mich auf die weitgehend geradlinige Erzählung einlassen, um einfach etwas mehr über Drummer zu erfahren. Wichtig ist mir nur, dass ich auch in einem solchen Erzähl-Adventure voll in die jeweilige Welt eintauchen kann, anstatt sie nur zu beobachten – etwas, das Telltale mit zum Beispiel The Walking Dead hervorragend hinbekam, weil man sich dort an vielen Stellen durch zahlreiche Multiple-Choice-Optionen in die Gespräche einbringen konnte und damit immer Teil des zentralen Dialog-Geschehens war.

Und genau daran hapert es leider in diesem Fall. Zum einen gibt es hier nämlich überraschend wenige Möglichkeiten sich in eine Unterhaltung einzubringen und zum andern hat man dann auch meist nur zwei Optionen statt drei oder gar vier. Gerade in einem so vielschichtigen Szenario wie diesem hätte ich mir deutlich mehr gewünscht. Zumal enttäuschend viele davon auch nicht verschiedene Standpunkte wiedergeben, sondern lediglich Variationen ein und derselben Antwort sind. In Sachen Interaktion ist das also durchaus enttäuschend.

Zusätzlich will ich einen Punkt ansprechen, den verschiedene Spiele dieser Art unterschiedlich gut hinbekommen, obwohl er eigentlich unheimlich wichtig ist: Wie gut kann man den angebotenen Dialogoptionen entnehmen, welche Antwort das Alter Ego geben wird? Und das ist im Fall von The Expanse in einigen Fällen eben denkbar schlecht erkennbar. Manchmal war deshalb Rätselraten darüber angesagt, wie Drummer reagieren sollte, obwohl ich eigentlich wusste, was ich erwidern will. Das hätte man besser lösen können.

Abgesehen davon bin ich auch mit der Geschwindigkeit, mit der die meisten Konflikte aufgebaut und aufgelöst werden, nicht ganz glücklich. Etwas mehr Länge in Form zusätzlicher Gespräche hätte dem Spiel für mein Empfinden ebenso gutgetan wie subtilere Zwischentöne. Denn obwohl hier ihre Vorgeschichte erzählt wird, empfand ich Drummer oft als zu sanftmütig und über manche Strecken auch übermäßig freundlich. In der Serie lacht sie praktisch gar nicht, hier gleich mehrmals – häufiger als das für mein Empfinden eine immerhin nur wenig jüngere Version ihres Charakters getan hätte.

The Expanse: A Telltale Series ist ausschließlich digital in den Stores der entsprechenden Anbieter erhältlich – zum Zeitpunkt des Tests zu einem niedrigeren Preis von knapp 15 Euro.