The Wolf Among Us 2 meldet sich zurück, zeigt diese vier neue Screenshots

Es gibt ein neues Lebenszeichen von Telltales The Wolf Among Us 2.

Das Entwicklerstudio hat vier brandneue Screenshots zum kommenden Spiel veröffentlicht.

Fleißig bei der Arbeit

"Wir waren still, weil wir ganz auf The Wolf Among Us 2 konzentriert haben", schreibt das Studio.

"Wir können euch zwar noch kein großes Update geben, aber hier ist eine Kleinigkeit: Bilder vom aktuellen Build. Die Arbeit geht weiter. Die Fabletown-Gang wird zurückkommen. Danke, dass ihr Fans seid."

Hier seht ihr die neuen Bilder:

Vergangenes Jahr wurde der Release des Spiels auf 2024 verschoben, zudem gab es Entlassungen bei Telltale. Das Studio betonte damals jedoch, dass "alle Projekte, die derzeit in Arbeit sind, weiterlaufen".

Neuigkeiten zu einem Release-Datum gab es nun leider noch nicht. Hier ist weiter Geduld gefragt.