The Wolf Among Us 2: Release auf 2024 verschoben - So begründet Telltale die Verspätung.

Das von vielen erwartete The Wolf Among Us 2 von Telltale Games wird erst 2024 erscheinen.

Bestätigt hat das Entwicklerstudio das auf Twitter. Der Grund für die Verzögerung ist der Wunsch, das Entwicklerteam vor Burnouts und Crunch zu schützen.

Kein Druck für die Beschäftigten

Bis zuletzt war geplant, das Spiel 2023 zu veröffentlichen. Weitere Gründe für die Verschiebung sind Schwierigkeiten bei der Personalrekrutierung während der Pandemie und der Wunsch des Entwicklungsteams, auf die Unreal Engine 5 umzusteigen.

Die Umstellung auf die neue Engine erfordert zudem eine Überarbeitung von bereits in Unreal Engine 4 erstelltem Material.

Außerdem ist das Unternehmen der Meinung, dass es keine Option ist, ein unvollständiges Spiel zu veröffentlichen oder das Entwicklerteam unter Druck zu setzen.

Es steht einiges auf dem Spiel

"Wenn wir dieses Spiel veröffentlichen und es nicht bereit ist, werden wir zerrissen", sagt Jamie Ottilie, CEO von Telltale Games, gegenüber IGN. "Die Erwartungen sind ziemlich hoch, und wir wollen die Zeit haben, um sie zu erfüllen und stolz darauf zu sein und zu wissen, dass dies das beste Spiel ist, das wir gemacht haben."

"Wir wollen unsere guten Leute nicht ausbrennen lassen", ergänzt er. "Es ist nicht die Art und Weise, wie man ein Geschäft aufbaut. Und als Branche sind wir darin schrecklich. Wir brennen unsere Leute aus. Und unsere besten Leute noch schneller. Als Branche müssen wir aufhören, das zu tun und bessere Entscheidungen treffen."

Das zweite Spiel, an dem Telltale Games gerade arbeitet, eine Vorgeschichte zur Science-Fiction-Serie The Expanse, soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. An dem Projekt arbeitet man gemeinsam mit Deck Nine Games (Life is Strange: True Colors).