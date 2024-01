This is the way: The Mandalorian & Grogu kommt ins Kino - Und Ahsoka kriegt eine 2. Staffel.

The Mandalorian wagt den Sprung ins Kino, Lucasfilm hat das Projekt unter dem Namen "The Mandalorian & Grogu" offiziell angekündigt und die Produktion soll noch 2024 beginnen.

Die Regie übernimmt Jon Favreau, als Produzentinnen und Produzenten sind neben Favreau auch Kathleen Kennedy und Dave Filoni mit an Bord.

Auch Ahsoka geht weiter

"Ich habe es geliebt, Geschichten zu erzählen, die in der reichhaltigen Welt spielen, die George Lucas geschaffen hat", kommentiert Favreau.

"Die Aussicht, den Mandalorianer und seinen Schüler Grogu auf die große Leinwand zu bringen, ist extrem aufregend."

"Jon Favreau und Dave Filoni haben zwei neue und geliebte Charaktere in Star Wars eingeführt, und diese neue Geschichte passt perfekt auf die große Leinwand", ergänzt Kennedy.

The Mandalorian & Grogu schließt sich damit anderen in Entwicklung befindlichen Filmprojekten von Sharmeen Obaid-Chinoy, James Mangold und Dave Filoni an.

Gleichzeitig wurde auch eine zweite Staffel von Ahsoka bestätigt, an der Filoni derzeit arbeite.

Dazu wurde auch schon eine erste Zeichnung veröffentlicht: "Das Bild zeigt Ahsoka Tano und ihre Schülerin Sabine Wren auf einer der antiken Statuen, die in Staffel 1 auf Peridea zu sehen waren, mit den Worten 'Die Geschichte geht weiter' im Himmel."