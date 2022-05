Tribes of Midgard: 9 Tipps für den Einstieg

Tribes of Midgard ist ein weiteres Roguelike unter vielen. Aber auch eines, in das ihr euch erst einmal reinfuchsen müsst, bis ihr alle Feinheiten beherrscht und gut zurechtkommt.

Gut, das wir euch dabei helfen. Unser Guide hat ein paar hilfreiche Tipps für euch parat, die euch den Einstieg in Tribes of Midgard erleichtern.

Nutzt eure Upgrades

Ihr kennt es aus anderen Spielen, dass ihr manche Ausrüstungsgegenstände gerne behalten möchtet, weil sie cool sind. Das Problem ist, dass die Werte schlecht. Versucht euch in Tribes of Midgard nicht zu sehr an Dinge zu gewöhnen, denn es ist wichtig, starke Ausrüstung zu haben. Besonders, wenn ihr im Saga-Modus spielt.

Kümmert euch um die Farmen, Holzfäller und Co., von dort bekommt ihr Rohstoffe. Ebenso solltet ihr sie alle aufrüsten, um eure Ausbeute weiter zu steigern. Ferner könnt ihr auch eure Dorfbewohner besser werden lassen, was euch letztlich nützt. Kurz gesagt: Upgrades sind toll! Nicht nur für euch, sondern auch für euer Dorf.

Rohstoffe sind wichtig

Bei den Upgrades wurde es kurz angesprochen: Ihr braucht Rohstoffe, denn für diese bekommt ihr Rüstung, Waffen und andere Dinge, mit denen ihr austeilt und euch schützt. Gerade zu Beginn ist es wichtig, so viele Rohstoffe wie möglich zu sammeln, um euch zu verbessern.

Anfangs helfen euch Silber, kleine Knochen, Leder, Holz, Eisen und Stein weiter. Natürlich gibt es noch mehr zu sammeln, aber das kommt mit der Zeit von selbst. Rohstoffe spielen immer einen wichtigen Part, da ihr sie braucht, um in den späteren Biomen zu bestehen.

Haltet immer die Augen nach Rohstoffen und anderen wichtigen Dingen offen.

Nutzt eure Truhe

Beim Rüstungsschmied in eurem Dorf befindet sich eine Truhe, die ihr verwenden könnt. Die eignet sich etwa ganz gut dafür, um Rohstoffe darin zu lagern, damit sie nicht euer Inventar überfüllen. Ferner lohnt es sich, dort gute Reserveausrüstung zu lagern, da bei eurem Tod alles in der Truhe bleibt, was dort drin ist.

Im Multiplayer-Modus könnt ihr sie zudem dafür nutzen, um Items zwischen Spielern und Spielerinnen zu tauschen.

Seelen sammeln hilft euch

Das Sammeln von Seelen ist ein weiterer wichtiger Faktor in Tribes of Midgard. Es gibt verschiedene Methoden, um welche zu bekommen. Tötet schwächere Gegner, nehmt gegnerische Camps ins Visier oder schließt Nebenmissionen ab. Außerdem solltet ihr Jötunns jagen und erledigen, nachdem sie auftauchen.

Seelen nutzt ihr unter anderem, um Gebäude zu beiden, Yggdrasil zu stärken oder Händler zu verbessern. Ein Jötunn beschert euch etwa tausende von Seelen, ist aber auch entsprechend schwer zu besiegen.

Haltet nach Schreinen Ausschau

Anhand eines kleinen Stern-Icons seht ihr auf eurer Map einen Schrein. Dort hinzukommen, ist aber gerade zu Beginn des Spiels nicht einfach. Was nicht heißt, dass es sich nicht lohnen würde. Im Grunde sind es Punkte für die Schnellreise und sie bringen euch zurück in euer Dorf. Um sie verwenden zu können, müsst ihr sie aber erst einmal gefunden haben. Haltet also Ausschau nach diesen nützlichen Orten.

Schnappt euch goldene Hörner

Die goldenen Hörner sind einer der nützlicheren Rohstoffe in Tribes of Midgard. Um sie zu erhalten, müsst ihr aber einen Jötunn töten, was nicht die leichteste Aufgabe des Spiels ist. Wichtig ist, dass es Beschränkungen gibt, ihr könnt nur eine bestimmte Zahl an goldenen Hörnern pro Run haben. Hebt euch also welche für später auf und haut nicht gleich alles raus. Findet die richtige Balance zwischen sparen und Investieren, dafür gibt’s nämlich legendäre Aurüstung sowie Runen.

Stürzt euch nicht unvorbereitet in Kämpfe.

Vorsicht vor dem Blutmond

Besonders zu Beginn des Spiels stellt euch der Blutmond vor eine echte Herausforderung, denn er konfrontiert euch mit schwierigeren Feinden. Im Großen und Ganzen sind diese Events aber eine gute Möglichkeit, Erfahrung und Rohstoffe zu sammeln.

Zu eurem Vorteil könnt ihr nutzen, dass in der Nacht nach einem Blutmond keine Helthings ins Dorf kommen. Sucht in dieser Nacht die Umgebung nach Rohstoffen und anderen nützlichen Dingen ab und farmt Gegner, um euch zu verbessern. Eine Chance, die ihr nutzen solltet.

Nutzt Eir Effigies

Auf Eir Effigies stoßt ihr im Verlauf des Spiels und es gibt zwei Varianten davon. Rote Eir Effigies heilen eure Gesundheit, blaue füllen euer Mana auf. Da sagt doch keiner nein, oder? Ihr solltet sie aber nicht nutzen, wenn es nicht zwingend erforderlich. Spart sie euch vielmehr für Situationen auf, in denen ihr sie wirklich braucht, etwa bei einem bevorstehenden Kampf gegen einen legendären Feind oder einen Jötunn.

Kümmert euch schnell um Jötunn

Ein Jötunn zählt zu den mächtigsten Feinden in Tribes of Midgard und ihr solltet euch schnell darum bemühen, ihn zu erledigen, wenn einer auftaucht. Wenn ein Jötunn in eurer Welt erscheint, solltet ihr ihn erledigen, bevor er euer Dorf erreicht. Ihr wollt es definitiv vermeiden, dass ein Jötunn gerade dann euer Dorf erreicht, wenn gerade Nacht ist und ihr es schon mit Helthings zu tun habt.

Stellt aber sicher, dass ihr gut ausgerüstet seid, bevor ihr euch auf den Weg zum Jötunn macht.