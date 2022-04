PS-Plus-Spiele für den Mai geleakt - Was ihr auf PS5 und PS4 bekommt

PlayStation hat die neuen PS-Plus-Spiele für den Mai noch nicht bekannt gegeben, aber erneut gibt’s im Vorfeld einen Leak.

Die Quelle ist erneut Dealabs, deren Angaben sich in der Vergangenheit als zutreffend erwiesen hatten.

Welche PS-Plus-Spiele gibt’s im Mai 2022?

Dealabs zufolge könnt ihr etwa im Mai mit FIFA 22 auf PlayStation Plus rechnen, sowohl auf PlayStation 5 als auch auf PlayStation 4.

Bei den beiden anderen Titeln handelt es sich demnach um Curse of the Dead Gods (PS4) sowie um Tribes of Midgard (PS5 und PS4).

Wie erwähnt, offiziell sind diese Spiele bisher nicht. Sobald sich Sony dazu äußert, werden wir die Meldung entsprechend aktualisieren.