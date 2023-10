Besonders Serienfans mit Prime Video- und Netflix-Abo kommen diese Woche gefühlt kaum noch hinterher. Für einen gepflegten Binge hat der Streaming-Dienst von Amazon mal wieder zahlreiche neue Staffeln der beliebtesten Eigenproduktionen im Gepäck, um euch die herbstliche Streaming-Woche auf der Couch maximal zu versüßen.

Unser Top-Titel der Woche spinnt diesmal die erfolgreiche Crime-Saga rund um Harry Bosch mit einer spannenden zweiten Sequel-Staffel weiter. In Season 2 von „Bosch: Legacy“, dem Nachfolger der erfolgreichen Prime Video-Serie „Bosch“, muss sich der von Titus Welliver verkörperte Kultermittler mit einem bestialischen Killer herumschlagen, der es nach kurzer Spurensuche bald auch auf ihn abgesehen hat. Spannung und erstklassiges Drama in Serie!

Stark: „Bosch: Legacy“ könnt ihr auch komplett kostenfrei über den werbefinanzierten Streaming-Dienst Freevee streamen. Alle Infos zu Amazon Freevee findet ihr hier.

Auch die schräge Sci-Fi-Comedy „Upload“ startet diese Woche mit neuen Folgen durch. In Staffel 3 der von Greg Daniels („The Office“ produzierten Serie muss sich Nathan nach erfolgreichem Download aus dem digitalen Jenseits erstmal in der realen Welt zurechtfinden. Und dann wäre da ja noch die Verschwörung, die es dringend zu stoppen gilt! Ab sofort bei Prime Video.

Schon geht’s ab zu Netflix: Beim großen roten N kommen diese Woche sogar gleich drei neue Staffeln mit Binge-Potenzial ins Programm. Den Anfang macht da die neue Crime-Miniserie „Bodies“, die den Streaming-Riesen mal wieder von seiner experimentelleren Seite zeigt. Denn: Nach dem interaktiven Anthologie-Hit „Kaleidoskop“ letzten Dezember funktioniert „Bodies“ jetzt auf vier Zeitebenen parallel. Die Idee: Vier Ermittler in vier völlig unterschiedlichen Epochen der Menschheit müssen denselben Mordfall lösen. Knifflig und brutal kreativ!

Fans des YA-Serienhits „Élite“ haben sich den 20. Oktober ja ohnehin schon seit Wochen fett im Kalender markiert. Mit Staffel 7 stellt sich die spanische Seriensensation mit einer Art Soft-Reboot neu auf, das unter anderem Fanliebling Omar für ein Praktikum in Las Encinas zurückbringt. Doch auch im neuen Jahr ist die Elite-Highschool nicht vor mörderischen Geheimnissen gefeit.

Übrigens: Staffel 8 von „Élite“ ist bereits bestellt.

Der Hauptgrund für alle Gaming-Jünger, um am Donnerstag überhaupt erst aufzustehen, ist aber safe „Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix“. Am ersten Serienprojekt der neuen Kooperation zwischen Netflix und Ubisoft, die bereits einige exklusive Mobile-Games umfasst hat sich Adi Shankar („Castlevania“, bald auch „Devil May Cry“) mal wieder komplett ausgetobt. In Anlehnung an den „Far Cry 3“-Ableger „Blood Dragon“ etabliert die schrille Animationsserie diese Woche Dolph Laserhawk als brandneuen Actionhelden im 80s-Design. Easter Eggs zu Ubisoft-Franchises wie „Assassin’s Creed“, „Tom Clancy’s Rainbow Six Siege“ oder „Rayman“ dürfen da natürlich dann auch nicht fehlen. Ab sofort exklusiv bei Netflix.

