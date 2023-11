Wenn Robert Kirkman zündet, kann Superman einpacken

Endlich! Geschlagene zwei Jahre und acht Monate mussten wir uns gedulden. Zwei Jahre und acht Monate, in denen uns die „Invincible“-Showrunner und Streaming-Anbieter Prime Video nur ganz selten mit neuen Infos fütterten. Zwischenzeitlich stand Staffel 2 der Hitserie auf Basis der Werke von Robert Kirkman sogar mal auf der Kippe. Mit dem Secret-Release der grundsoliden „Invincible“-Bonusfolge zur Vorgeschichte von Fanliebling Atom Eve pünktlich zur San Diego Comic Con 2023 zahlte sich das lange Warten dann aber aus – und wird jetzt mit gewohnter „Invincible“-Superheldengenialität belohnt.

Staffel 2 knüpft inhaltlich direkt an Season 1 an. Unser Titelheld Mark Grayson steckt nun natürlich tiefer denn je in einer Sinnkrise und versucht irgendwie seinen Alltag zu balancieren, während ihm das mörderische Vermächtnis seines Vaters im Nacken sitzt. Vor allem aber verfolgt ihn auf Schritt und Tritt die Angst, irgendwann mal selbst wie Omni-Man zu werden.

Großes Aber: Dieses Jahr bekommen wir nur die erste Hälfte von Staffel 2 bei Prime Video serviert. Die letzten vier der insgesamt acht Episoden sollen erst 2024 erscheinen.

Netflix kann derweil endlich mal fundiert vom Exklusivdeal mit Sony profitieren. Nachdem der Streaming-Anbieter zuletzt schon aktuelle Kinotitel wie „The Pope’s Exorcist“ – der übrigens eine Fortsetzung bekommen soll – oder auch den maximal miserablen „The Machine“ ins Abo auf-nehmen durfte, schwingt sich nun Spidey zu Netflix. Nur wenige Monate nach Kinostart von „Spider-Man: Across the Spider-Verse“ dürfen sich alle Netflix-Abonnenten über Teil 2 der oscarprämierten Animationsfilmreihe rund um die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft freuen. Seit dem 1. November bei Netflix – vorerst sogar ohne Abo-Ablaufdatum.

Am anderen Ende des filmischen Spektrums startet diese Woche dann auch noch die neue Miniserie „Alles Licht, das wir nicht sehen“ bei Netflix. Die Adaption des legendären Pulitzer-Romans von Anthony Doerr nimmt uns in vier intensiven, bildgewaltigen Episoden mit in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Die internationale Produktion, in der auch „Dark“-Entdeckung Louis Hofmann und Lars Eidinger prominent vertreten sind, zeigt diese düstere Epoche der Menschheitsgeschichte aus einer völlig neuen Perspektive. Der Roman ist natürlich trotzdem besser.

Apropos Epoche: Wo sind die „Downton Abbey“-Ultras? Mit Staffel 2 von „The Gilded Age“ meldet sich Showrunner und Autor Julian Fellowes ge-wohnt luxuriös bei WOW und im linearen Sky-Programm zurück. In Season 2 sind die Kostüme noch feiner, die Kulissen noch bombastischer und die Intrigen noch verzwickter, wenn die elitäre Gesell-schaft dem Ende des 19. Jahrhunderts entgegensteuert. Opulent ist da noch gar kein Ausdruck!

Und die Filmwelt so? Die bekommt bei Apple TV+ Zuwachs von „Fingernails“! Die schräge Sci-Fi-Romanze spielt in einer dystopischen Zukunft, in der Beziehungen mittels Analyse der Fingernägel perfekt aufeinander abgestimmt werden können. Trotzdem ist sich Jessie Buckley unsicher, ob ihr Partner wirklich der richtige Mann fürs Leben ist. Und dann lernt sie Riz Ahmed kennen. Auch mit dabei: „The Bear“-Star Jeremy Allen White. Ab sofort nur bei Apple TV+.

Bei all den starken Streaming-Neustarts muss es natürlich auch Gurken geben. Und die hat diese Woche Netflix exklusiv im Gepäck: „“. Die französische Crime-Comedy wirkt ein wenig so, als hätte sich ChatGPT um das Skript gekümmert, während die Stars um Mélanie Laurent und Adèle Exarchopoulos ihr Schauspieltalent an der Garderobe abgegeben haben. Ganz übel auf allen Ebe-nen. Wer auch immer das bei Netflix durchgewunken hat.

