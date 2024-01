Wer bekommt das "R"? Take Two und Remedy streiten um das Rockstar-Logo

Take Two Interactive hat einen Markenrechtsstreit mit Alan-Wake-2-Entwickler Remedy Entertainment angestrengt. Grund dafür ist das im April 2023 angekündigte neue Logo von Remedy, das dem Logo von GTA-6-Studio Rockstar anscheinend etwas zu sehr ähnelt.

Nach It Takes Two trifft es nun Entwickler Remedy

Remedy stellte ihr Logo mit folgender Erklärung vor: "Der Punkt im Buchstaben R im alten Logo repräsentierte die Ära von Max Payne, aber The Remedy of Now ist viel größer als ein einzelnes Spiel; wir haben ein ganzes Portfolio neuer und alter Spiele."

"Es war an der Zeit, unsere visuelle Identität zu aktualisieren und neu zu definieren, um mehr Konsistenz zu schaffen, unsere Entwicklung im Laufe der Jahre zu präsentieren und unsere Vision des heutigen Remedy besser zum Ausdruck zu bringen."

Wie auch bei Rockstar besteht das Logo aus einem "R". Der stilisierte Buchstabe ist weiß und steht auf schwarzem Grund. Optisch besteht aus meiner Sicht eher wenig Verwechslungsgefahr, immerhin ist das R in einer völlig anderen Schriftart und besitzt eine andere Farbpalette und Wirkung auf mich als Betrachter. Take Two sieht das allerdings anders und reichte 2023 Klage ein.

Für den Mutterkonzern von Rockstar steht fest, dass hier "eine Verwechslungsgefahr seitens der Öffentlichkeit besteht". Seither sind Remedy und Take Two laut den Unterlagen des britischen Amts für geistiges Eigentum dabei, eigenständig eine Lösung zu finden. Zwei Vorschläge von Remedy sollen bereits abgelehnt worden sein.