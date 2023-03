World Championship Boxing Manager 2 im Test - Teil zwei nach 33 Jahren, aber war das nötig?

World Championship Boxing Manager 2 bietet solides Box-Management, das aber wenig Tiefgang hat und sich schnell wiederholt.

Der eine oder andere mag sich vielleicht an ein Spiel erinnern, das im Jahr 1990 erschien: World Championship Boxing Manager. Wertungstechnisch riss das damals keine Bäume aus, war aber wohl ganz in Ordnung. Jetzt, ganze 33 Jahre später, haben Publisher Ziggurat und Entwickler Mega Cat Studios eine Fortsetzung dazu entwickelt. Unter dem gänzlich unspektakulären Namen World Championship Boxing Manager 2 will man euch zum Boxmanager machen. Sieg nach Punkten oder K.O. in der ersten Runde?

Leben und kämpfen lassen

Nun, letztlich weder das eine noch das andere. Weder ist der World Championship Boxing Manager 2 besonders gut, noch ist er besonders schlecht. Was okay ist, denke ich. Man kann seinen Spaß damit haben, was aber primär für diejenigen gilt, die dem Boxsport eher zugeneigt sind. Euer Ziel im World Championship Boxing Manager 2 ist relativ einfach erklärt: Erfolgreich sein. Allerdings steigt ihr nicht selbst in den Ring, ihr versucht anderen Boxern und Boxerinnen zum Erfolg zu verhelfen.

Kümmert euch um einen oder mehrere Boxer und Boxerinnen.

Da spielen verschiedene Faktoren mit rein, etwa ob es ihnen gut geht, ob sie zufrieden sind, wie gut ihr Training war. Kann man sich gut vorstellen. Auch ihr Stresslevel sollte natürlich nicht zu hoch sein. Einerseits könnt ihr im Story-Modus spielen, der euch unter anderem ans Spiel und seine Mechaniken heranführt. Ein guter Einstieg mit ein paar Dialogoptionen, aber auch hier merkt ihr schon, dass sich der eigentliche Spielablauf schnell wiederholt.

Damit sich euer Schützling entwickelt, legt ihr Trainingsaktivitäten fest. Ihr müsst aber aufpassen, dass ihr es dabei nicht übertreibt. Es ist nur begrenzt Energie vorhanden, mit der ihr beim Training bestimmte Werte steigert. Ist es zu viel, sinkt die Ausdauer und ihr habt womöglich am Kampftag Nachteile. Dort habt ihr wiederum keine allzu große, aktive Rolle.

Ihr plant Kämpfe, Training und mehr.

Zu Beginn wählt ihr einen spezifischen Stil, ob euer Schützling etwa offensiv agiert oder keine besondere Taktik verfolgt. Diese Strategie lässt sich zwischen jeder Runde anpassen, also könnt ihr zum Beispiel eine Weile aggressiver agieren und es im Anschluss etwas ruhiger angehen lassen, bevor die Ausdauer zu kritisch wird. Weiterhin wendet ihr verschiedene Items an, mit denen Gesundheit und Ausdauer entweder permanent oder vorübergehend gestärkt werden. Das war es aber auch schon. Mehr bleibt euch nicht zu tun. Wählt diese Dinge aus und guckt zu, wie sich euer Boxer oder eure Boxerin schlägt. Letztlich hängt alles von den Werten und vom Zufall ab.

Mehr Stress in der Karriere

Gestaltet sich das Management mit einem Boxer oder eine Boxerin im Story-Modus noch relativ entsptannt, wird es im Karrieremodus etwas stressiger. Hier könnt ihr gleich mehrere Schützlinge unter eure Fittiche nehmen, was eine deutlich umfassendere Planung im Hinblick auf Training und Kämpfe erfordert. Und um Dinge wie die Zufriedenheit und Gesundheit müsst ihr euch ja ebenfalls noch kümmern. Kurz gesagt: Je mehr Boxer und Boxerinnen ihr habt, desto mehr Zeit müsst ihr aufwenden.

In Kämpfen schaut ihr hauptsächlich zu.

Das ändert letztlich nichts am immer gleichen Ablauf von allem. Einzelne Bereiche wie die Klinik oder das Trainingszentrum lassen sich zwar verbessern, aber der World Championship Boxing Manager 2 geht definitiv nicht so sehr ins Detail, wie es zum Beispiel ein Football Manager von Sports Interactive tut. Es bleibt alles eher oberflächlich, was schade ist. Mehr Optionen in Kombination mit mehr optionalen Automatismen hätten nicht geschadet.

Optisch ist der World Championship Boxing Manager 2 recht nett anzuschauen, der Pixellook erinnert an die SNES-Zeit und die Musik passt ebenfalls recht gut dazu. Ihr Nachteil ist, dass sie sich schnell wiederholt, was wiederum zum restlichen Spielablauf passt.

World Championship Boxing Manager 2 - Fazit

Ich bin nicht wirklich Box-Fan, probiere aber gerne mal hier und da andere Management-Spiele außer Fußball aus. Grundsätzlich gefällt mir beim World Championship Boxing Manager 2 etwa der Retro-Look. Ich kann auch damit leben, wenn Management-Spiele nicht so detailvernarrt sind wie ein Football Manager, aber das hier ist mir dann doch zu oberflächlich. Die Idee ist nett, die Ausführung nicht optimal. Letztlich bietet der World Championship Boxing Manager 2 mir langfristig gesehe zu wenig Abwechslung und außer Strategie und Items ebenso wenig Interaktionsmöglichkeiten in den Kämpfen. Echte Box-Fans bleiben vielleicht ein wenig länger dran, alle anderen dürften das Interesse schnell wieder verlieren.

World Championship Boxing Manager 2 Wertung: 6 / 10

World Championship Boxing Manager 2 - Pro und Contra

Pro:

Schöner Grafikstil

Unverbrauchtes Genre

Leichter Einstieg

Contra:

Wiederholt sich spielerisch schnell

Kann in der Karriere stressig werden

Management-Part bleibt oberflächlich

Entwickler: Forgotten Empires / Tantalus - Publisher: Xbox Game Studios - Plattformen: Xbox Series X/S (getestet), Xbox One - Release: 31.01.2023 - Genre: Strategie - Preis (UVP): 19,99€