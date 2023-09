Xbox Series X/S: Nachfolgekonsole könnte 2028 erscheinen.

Microsoft hat das Jahr 2028 als Release-Zeitraum für seine nächste Xbox-Konsole angepeilt.

Dieser Zeitrum wurde im Mai 2022 in einem Meeting genannt, an dem unter anderem CEO Satya Nadella, CFO Amy Hood und Xbox-Chef Phil Spencer teilnahmen.

Pläne können sich ändern

Auszüge aus der Transkription dieses Meetings wurden nun im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Microsoft und der Federal Trade Commission (FTC) in Bezug auf die Übernahme von Activision Blizzard veröffentlicht, berichtet Axios.

Während des Meetings lautete eine Frage, ob sich die nächste Xbox von festen Hardware-Spezifikationen entfernen könnte: "Eines der Dinge, die Konsolen wirklich gut können, ist, Entwicklern ein klares Plattformziel zu geben, und [Game Development Kit] hat das wirklich gut gemacht", sagte Amij Gosalia, Corporate Vice President of Immersive Experiences, dazu.

Was die Flexibilität angeht, sagte Kevin Gammill, Corporate Vice President of Gaming Ecosystems, dass man in Zukunft noch flexibler sein müsse als in der aktuellen Generation. Gleichzeitig gehe es darum, Entwicklerinnen und Entwicklern die Möglichkeiten zu geben, die Vorzüge der einzigartigen Fähigkeiten der Hardware auszunutzen.

Weitere Dokumente zeigen indes erste Details zu den Spezifikationen. Demnach macht man sich Gedanken darüber, ob man einen ARM64- oder x64-Chip (Zen 6) für die nächste Konsole verwenden soll. Ebenso ist die Rede von "Next Gen DirectX Raytracing", Dynamic Global Illumination und anderen Dingen. Auch die Cloud soll eine größere Rolle spielen.

In einem Statement gegenüber der britischen Competition and Markets Authority (CMA) hatten Microsoft-Anwälte vergangenes Jahr ebenfalls angegeben, dass "mit der nächsten Konsolengeneration frühestens im Herbst 2028" zu rechnen sei.

Microsoft und Sony haben ihre aktuellen Konsolen beide im November 2020 veröffentlicht.

