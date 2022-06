Xbox und Bethesda Showcase 2022: Verfolgt mit uns die Präsentation im Live-Blog

Guten Abend und willkommen zur Show von Xbox und Bethesda. Was erwartet ihr euch? – Benjamin Jakobs

Golden Eye Remake läuft hier ganz oft als Wunsch durch, ja, das könnte ich mir vorstellen. Minecraft 2? Nicht so sehr. – Martin Woger

Also, ich würde gerne was von Machine Games sehen. Indiana Jones zum Beispiel. Und Avowed von Obsidian. Rechnet einer mit Starfield? – Alexander Bohn-Elias

Bin ja immer noch großer Hellblade-Fan, da wäre ein wenig mehr Gameplay ganz nice. Sonst? Klar, Silksong wäre super... – Melanie Weißmann

Hi gigsen! – Martin Woger

Oh stimmt! Hellblade. Bitte gerne. – Alexander Bohn-Elias

Redfall, yes! – Alexander Bohn-Elias

Oh, Arkane macht den Start mit Redfall. Sieht jedenfalls schwer danach aus. – Martin Woger

Kommt ein Single-player-Modus? – Alexander Bohn-Elias

Es sieht sehr nach Solo-Modus aus. Super! Die Shotgun hat jedenfalls schon mal guten Sound. – Martin Woger

Sehr stylisch, das muss man ihnen lassen. Cooles Setting. – Martin Woger

Koop, jede Menge Gadgets, Superkräfte, es ist Arkane. Gut so! – Martin Woger

Lässt mich irgendwie kalt bisher. Aber ist Arkane, dürfte spielerisch also zumindest gut werden. – Benjamin Jakobs

Viel Bewegung, mystisch, und es sieht nach deutlich mehr Story aus als gedacht. Redfall interessierte mich bis vor 5 Minuten nicht. Hat sich gründlich geändert. – Martin Woger

Buh, erst nächstes Jahr, hat sich leider nicht geändert. – Martin Woger

Hollow Knight: Silksong lässt sich blicken! Shadowdrop...? – Martin Woger

Oh bitte direkter Shadowdrop! Silksong sieht soooooo gut aus! – Martin Woger

Uuuuh okay, da ging ein Wunsch schonmal schnell in erfüllung. Nice! – Melanie Weißmann

Es wirkt schneller als zuvor. – Martin Woger

Nix Shadowdrop, wir müssen auf Silksong noch warten. – Martin Woger

Ein Game von Rick & Morty Macher. Viele Farben, viel 'tude, Humor passt. – Martin Woger

High on Life heißt es, gut, dass es den Game Pass gibt. – Martin Woger

Hi Heavy! Wir werden immerhin bezahlt um hier zu sein. Ihr geht mal lieber in die Sonne raus! Kidding, danke, dass ihr hier seid! – Martin Woger

Riot Games komplett im Game Pass klingt bei einer Free-2-Play-Firma erst mal nicht so toll, aber es wird wohl gaaaanz viel freigeschaltet. Melania ist in heller Freude, ich habe keine Ahnung, was ich sehe... – Martin Woger

Ich glaube das ist ganz groß, was da passiert. Bonus-Figure, alle Champions, je nach Spiel werden da wohl hunderte oder tausende Euro und/oder Spielstunden freigeschaltet. – Martin Woger

Plague Tale 2 sieht klasse aus, spannedes Stealth. – Martin Woger

Natürlich Forza, muss ja dabei sein. Motorsport dieses Mal, müsste ich würde sagen Teil 8...? – Martin Woger

Sieht halt aus wie echt. Und scheinbar hat man die Nummer gestrichen. Nur Forza Motorsport. Nächstes Jahr dann. – Martin Woger

Das technisch fortschrittlichste Rennspiel aller Zeiten. Wenn ich einen Euro für jedes Mal hätte, dass ich diesen Satz seit 1992 gehört habe. – Martin Woger

Und wenn mir 92 einer gesagt hätte, dass in meiner Lebenszeit ein Rennspiel für Zuhause so aussehen würde... – Martin Woger

Und dann, dass ich nicht mal wirklich beeindruckt wäre, sondern einfach nur sage: "Ja, sieht schon okay aus, kann man spielen." – Martin Woger

Dynamische Tageszeiten mit realistischen Temperatur-Bedingungen. Ich schäme mich jetzt schon, dass ich so viel davon einfach ignorieren werde und einfach im Semi-Arcade-Modus Spaß habe. – Martin Woger

Ganz viel Raytracing natürlich, auch auf Series S. – Martin Woger

Wenn wir schon bei relalistisch und beeindruckend sind: Der Flight Simulator zeigt sich mit wie immer wundervollen Impressionen. Einfach umwerfend. Bestes "Fast ein Spiel, aber eigentlich nicht"-Programm. Und leider ist es nicht Crimson Skies 2. – Martin Woger

Den kleinen Seitenhieb in Richtung Gran Turismo 7 (Nachtrennen auf allen Strecken) konnte man sich natürlich nicht sparen. – Benjamin Jakobs

Uh, ab heute könnt ihr den Halo-Jet gratis im Flight Simulator runterladen! – Martin Woger

Overwatch 2 zeigt sich! – Martin Woger

Mit einem CG-Trailer und ein paar Gameplay-Sekunden. Nun, ist bunt. Und Free 2 Play. Erstaunlich. Ich hätte gedacht, das kostet initial Geld. Am 4. Oktober dann im Early Access. – Martin Woger

Können wir die CG-Trailer für 13-jährige sein lassen? Gameplay wäre netter. Egal. Overwatch 2, Free 2 Play. – Martin Woger

Oh, was ganz neues. Sieht aus wie ein Civ? – Martin Woger

Age of Civilization wäre sehr cool. Ist aber ARA: History Untold. Okay, dann halt ARA. Doofer Name, aber ein Civ nehme ich immer. – Martin Woger

Der dritte Civ-Konkurrent in zwei Jahren. Und ich bin immer noch nicht zu Old World zurückgekehrt, wie ich es eigentlich wollte und habe Humankind weitaus weniger gespielt als ich gerne hätte. – Alexander Bohn-Elias

Richtig geil. Erst ein cooles Angebot im Xbox Game Pass mit League of Legends, Valorant und Co. und dann ist Overwatch 2 jetzt doch F2P. Meine Güte, das ist mein Showcase! – Melanie Weißmann

Elder Scrolls Online: High Isle bekomt auch einen Trailer. Ich muss mal wieder zurück zu ELder Scrolls. Es sieht einfach zu schick aus. – Martin Woger

Oh, Fallout 76 ist noch dabei. The Pit kommt als altes Gebiet in das Spiel. – Martin Woger

Hat sich wohl ausgezahlt NPCs und andere normale Dinge zu tun, die Spaß machen. The Pit sieht auch gut aus. Aber ist der Ruf erst ruiniert... – Martin Woger

Okay, spielt hier einer noch Fallout 76? – Martin Woger

Warum denke ich die ganze Zeit, es gab schon mal ein Event/eine Erweiterung, in der man die eigentliche Map von Fallout 76 verließ? – Alexander Bohn-Elias

Immerhin ist Starfield für die Show mehr oder weniger bestätigt... – Alexander Bohn-Elias

Hot Wheels für Forza Horion 5. Nach dem Leak keine Überraschung. – Benjamin Jakobs

Todd Howard wird später was von Starfield zeigen. Okay, dann gehe jetzt mal ein Bier holen. Was soll bis dahin schon spannendes kommen. Bis später. – Martin Woger

Kidding. Bin noch da, Forzo Horizon 5 Hot Wheels Rennbahnen sind das Beste, was einem Fun-Racer passieren kann. – Martin Woger

Kindheitsträume von Plastik-Steck-Rennbahnen werden wahr. – Martin Woger

Starfox Adventures 2. Das oder ARk. – Martin Woger

Haha, Vin Diesel – Alexander Bohn-Elias

Ark 2 kommt 2023 – Alexander Bohn-Elias

Ark 2 kommt 2023. Auch gut. – Martin Woger

Scorn zeigt mal wieder Giger-Splatter. Zum zigsten Mal. Gibt es einen Termin? Ja! 21. Oktober! – Martin Woger

Das neue von den Ashen-Machern, Annapurna. Sieht klasse aus. Flintlock heißt es, scheint ein gutes Action-Adventure zu werden. Anfang 2023. Langsam könnte mal mehr für 2022 kommen. – Martin Woger

Mojang macht was Neues. Minecraft 2? Mincraft Dungeons 2? Die Gerüchte sagen Strategie-Spinoff. – Martin Woger

Der Look von Minecraft ist schon generell zeitlos, das muss man ihm lassen. Ein paar neue Lichteffekte und schon sieht das neue RTS-Metzel-Taktik Game super aus. Minecraft Legends könnte sogar was für mich sein. – Martin Woger

Das sieht irre aus. Und dann kam Crafting und Survival. Der nächste bitte.... – Martin Woger

Minecraft Legends könnte witzig werden, Dungeons fand ich auch überraschend gut. – Benjamin Jakobs

Lightyear Frontier oder Frontier Lightyear. So oder so, zu viel Crafting, zu wenig Ballern. Der Koop-Anteil scheint okay. – Martin Woger

Aprospos Koop-Ballern: Gunfire Reborn. Sieht nett aus. Kommt im Oktober. Hätte wie Alex schwören können, dass es längst existiert. – Martin Woger

Ein 2,5D Metroid-Vania in einem ganz eigenen viktorianischen Grusel-Look? Ich bin sowas von dabei! Bisher mein Highlight! Wow ist das schick! Heißt: The Last Case of Benedict Fox. gigsen, auf die Liste setzen. – Martin Woger

gigsen says: fliegendes wohnmobil..? spacebaaallls! Leider nicht. Leider nicht. – Benjamin Jakobs

As Dusk Falls Falls soll uns die herzzerbrechende Schönheit des Lebens zeigen. Oder wie wir hierzulande sagen: FMV-Game. Meh, warum nicht, the Quarry ist auch cool. – Martin Woger

Keine Ahnung, sieht aus wie Life is Strange in seltsam. Könnte eine coole Mystery-Story in Dusk Falls sein. Ich muss mal wieder U-Turn mit Kurt Russel gucken. Ich glaub der war okay. – Martin Woger

Naraka ... flutet seit Ewigkeiten meine Mailbox mit Pressemeldungen. Hat es irgendwer hier mal gespielt? – Alexander Bohn-Elias

Bücher-Look scheint in. Das sieht eher aus wie ein experimentelles Home-Computer-Spiel. – Martin Woger

Aber irgnedwie sehr cool. Oh, und Obsidian macht es, nice! – Martin Woger

An The Plucky Squire kommt es für mich aber trotzdem nicht ran. Auch wenn der Trailer mit Buch beginnt :D – Melanie Weißmann

Pentiment, von Obsidian also. Wird vorgemerkt. Wenn sie nicht mit einer 3D-Engine hantieren müssen, hilft das sicher schonmal. – Martin Woger

Mehr Obsidian, Grounded zeigt sich zurück und zumindest als CG-Trailer funktioniert das "Jemand hat die Kinder geschrumpft" immer noch gut. – Martin Woger

Hat ein bisschen was von It Takes Two nur ohne herzerreißende Familiengeschichte – Melanie Weißmann

Leider wieder ganz viel Crafting, so schick auch das Gameplay an sich immer bei Grounded aussieht. Das ganze Spiel kommt jetzt September 2022. – Martin Woger

Diablo 4 kommt nächstes Jahr, wer will kann sich jetzt registrieren. – Martin Woger

*Für die Beta – Melanie Weißmann

Mir kommt Diablo 3 immer noch so frisch vor... Kinder, wie die Zeit verfliegt. – Martin Woger

Da hab ich ja schon fast die schlechte Metacritic-Wertung von Diablo Immortal vergessen, so viel wie Blizzard heute hier raushaut. – Melanie Weißmann

D4 Necromancer sieht sehr punkig aus. – Martin Woger

Nein, keine neue Klasse, alles muss so sein wie immer, keine Risiken nach Mobile... – Martin Woger

Der Necromancer - Für alle, die nochmal zu ihrem 13-jährigen edgy Ich zurückfinden wollen. – Melanie Weißmann

D4 Entwickler: "Lasst uns alle generischen Sätze der ltzten 10 Jahre suchen und sie in einen Trailer packen." – Martin Woger

Wie komisch bin ich, dass ich kein tatsächliches Diablo-Spiel so sehr lieben werde, wie den ersten Trailer zu Teil 4? – Alexander Bohn-Elias

Hab noch Diablo 3 ungespielt hier. Vielleicht spiel ich das bis dahin mal. – Benjamin Jakobs

Aber das Spiel sieht gut aus, 150 Dungeons, eine offenere Welt und etwas dunkler ist es auch noch. Das wird Spaß machen. Auch wenn mir einige Open-World-Mechaniken sorgen machen. Weiß nicht, ob das in Diablo so gut funktioniert. – Martin Woger

Okay, Boss-Dämonen-Saurier im Koop ist cool. Kann man nichts gegen sagen. – Martin Woger

Cross-Play, PvP-Zonen, Couch-Koop, sie lassen nichts aus. – Martin Woger

Diablo Immortal löschst Du eh, wenn Du das nächste Mal Speicher brauchts. Ist eh ganz oben in der Platz-Fresser-Liste. – Martin Woger

Sea of Thieves segelt imme rnoch fröhlich weiter. – Martin Woger

Ravenlok hat einen interessanten Grafikstil und kommt 2023. – Benjamin Jakobs

Cocoon ist vom Macher von Inside und Limbo. Kommt 2023, auf Konsolen zuerst für Xbox. – Benjamin Jakobs

Das stimmt, nach der Show am Freitag, bei der alles irgendwie Space und vieles Horror war, ist hier eine Menge Abwechslung drin. – Martin Woger

Godfall 2, diesmal Xbox-"exklusiv"? – Martin Woger

Nein, Wo Long: Fallen Dynasty. 2023, immerhin Frühjahr. – Martin Woger

Von Team Ninja. Naja, mal gucken, ob sie einen guten Tag hatten. – Martin Woger

ssj3rd says: Da kommt echt Alles für 2023, oder? :-( Alles innerhalb der nächsten 12 Monate, hieß es. Alles innerhalb der nächsten 12 Monate, hieß es. – Benjamin Jakobs

Persona! – Martin Woger

Persona auf Xbox! – Martin Woger

Persona auf Xbox? – Alexander Bohn-Elias

Ganz viel Persona! – Martin Woger

3 ist dabei, 4 Golden, Nummer 5, alles dabei! – Martin Woger

Am 21.10.2022 könnt ihr schon mal 300+ Stunden für Persona einplanen. – Martin Woger

Kojimalol – Alexander Bohn-Elias

Kojimas neues wird Xbox-Exklusiv. – Martin Woger

Ein ganz neues Kojima-Spiel, mit Cloud (gut, heute ist alles Cloud). Sony hat gerade nicht den besten Tag. Auch, wenn noch nichts wirklich gesagt wurde. – Martin Woger

Und ja, er hat ja nicht unrecht: Wenn man einen Game Pass hat, kann man das alles spielen, wenn es erscheint. Das ist eigentlich noch cooler als ein "was auch immer Kojima Game". – Martin Woger

So, jetzt Starfield, 15 Minuten Gameplay, bitte. – Martin Woger

Kojima und Starfield am Schluss. Uff, die wissen, wie man eine Show ausklingen lässt. – Melanie Weißmann

Ich habe hier schwere Star Trek vibes... – Martin Woger

Weil das neue Kojima-Game nicht für PlayStation kommt. Sein Name ist damit eigntlich sehr verbunden (zuletzt mit Death Stranding) – Martin Woger

Heavy_Rain says: Nichts neues von Awowed, schade. Also kommt es nicht innerhalb der nächsten 12 Monate Ja, stimmt, echt schade. Hellblade ist auch ausgeblieben. Sicher derselbe Grund. Ja, stimmt, echt schade. Hellblade ist auch ausgeblieben. Sicher derselbe Grund. – Melanie Weißmann

Alex sagt: Wehe das ist keine Gameplay-Grafik. Hat er recht. – Martin Woger

Man erkennt bei Starfield schon, wo es herkommt. Sieht irgendwie Fallout-ig aus, ohne nach Fallout auszusehen... OH GOTT! Crafting-Alert! – Martin Woger

Erst mal Steine ab-lasern. – Martin Woger

Und Geballert wird auch gleich. Sci-Fi-Fallout? – Martin Woger

Das macht mich jetzt so gar nicht an. Da habe ich mir mehr ewartet als einen Shooter und Skyrim/Fallout-Mechaniken in einem neuen Gewand. – Martin Woger

Hm, Jetpack ist immer gut. – Martin Woger

Die NPCs sehen.... nicht gut aus. – Martin Woger

Die verschiedenen Welten machen schon was her. – Martin Woger

Nichts, was man jetzt noch nie vorher gesehen hat, aber okay. Von Cyberpunk-Planet zu Mass-Effect-Planet zu fliegen kann ich mir schon vorstellen. – Martin Woger

Sorry, Bethesda, Saints Row hat mich übersättigt, was Charakterkreation angeht – Alexander Bohn-Elias

Ich will nie wieder einen Charakter erstellen. – Alexander Bohn-Elias

Oh bitte nicht, seit Saints Row loslegte will ich keine Charaketer-Erschaffung mehr sehen, die ich nicht direkt spiele. – Martin Woger

Sieht gut aus, will ich spielen. – Benjamin Jakobs

Das sieht insgesamt erstaunlich nach Fallout aus. – Alexander Bohn-Elias

Ok, sold. Eigenes Raumschiff bauen. – Alexander Bohn-Elias

Okay, am Ende hat Benjamin recht: Wir können jetzt hier lästern, wie wir wollen, werden wir auch tun - oh, Fallout 76 Häuslebau -, aber es wird am Ende ein richtig cooles Game sein und ich will es jetzt spielen. – Martin Woger

Den Schiffeditor wollten wir doch alle, seit wir das erste Mal Wing Commander spielten. – Martin Woger

Der Weltraum-Kampf macht einen weit besseren Eindruck als der am Boden. Jetzt wo Microsoft Acti gehört, können die nicht mal das CoD-Team zu Beth vorbeischicken...? – Martin Woger

Okay, das ist eine Menge Leere auf 1000 Planeten. Denn es glaubt ja wohl keiner, dass auf auch nur 0,1 Prozent der Fläche was Spannendes passiert. – Martin Woger

DIe Planeten sehen echt richtig gut aus. Ja, ich will. – Martin Woger

Nochmal ne kurze Zusammenfassung am Ende... Bei so vielen coolen News vergisst man sonst ja auch eine ganze Menge. – Melanie Weißmann

Euch allen einen schönen Sonntag! Danke, dass ihr da wart! – Martin Woger

Vielen Dank euch! Und einen guten Start in die Woche morgen :) – Melanie Weißmann