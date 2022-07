10 spannende Angebote für PS5 und PS4 für weniger als 15 Euro im PlayStation Store

Aktuell gibt es noch hunderte von Spielen für PlayStation 5 und PlayStation 4 im PlayStation Store für weniger als 15 Euro zu kaufen.

Die Aktion läuft noch bis zum 21. Jul 2022 um 0:59 Uhr und wir haben hier für euch ein paar besonderes günstige und gute Spiele zusammengetragen. Falls ihr sie noch nicht habt, lohnt es sich, über einen Kauf nachzudenken.

Alle verfügbaren Angebote könnt ihr euch auf dieser Seite im PlayStation Store anschauen.

Was gibt’s also günstiger? Nun, einerseits etwa Outlast für 1,89 Euro statt 18,99 Euro, wenn euch der Sinn nach etwas Horror steht. Zum gleichen Preis – 1,89 Euro statt 18,99 Euro – bekommt ihr außerdem The Vanishing of Ethan Carter.

Bridge Constructor Portal verknüpft für 2,99 Euro statt 14,99 Euro Brückenbau mit Portalen aus Valves Rätselspielen, in Broforce ballert ihr euch ebenfalls für 2,99 Euro statt 14,99 Euro durch 2D-Retro-Welten. Wer lieber mit Weltraumpiraten unterwegs ist, stürzt sich in SteamWorld Heist, ebenfalls für 2,99 Euro statt 14,99 Euro. Zum selben Preis löst ihr im Adventure The Inner World zahlreiche Rätsel.

Jeweils 3,99 Euro statt 19,99 Euro zahlt ihr für Konamis Castlevania Anniversary Collection sowie für das Spionage-Spiel Phantom Doctrine. Hello Games' The Last Campfire kostet euch 4,49 Euro statt 14,99 Euro, während ihr in Moonlighter eure nachts gesammelte Beute tagsüber in eurem Laden für 4,99 Euro statt 19,99 Euro verkauft.