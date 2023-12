10 Spiele, von denen ich gerne ein Nightdive-Remaster sehen würde.

Die Nightdive Studios hauen ein Remaster nach dem anderen raus, zwischendurch auch mal ein Remake wie System Shock. Worauf ich mich aktuell persönlich freue, ist Star Wars: Dark Forces. Aber mir fallen auch noch mehrere andere Spiele ein, von denen ich gerne eine etwas modernisierte und auf aktuellen Geräten lauffähige Version sehen würde…

Wenn ihr selbst Wünsche habt, schreibt sie doch gerne unten in die Kommentare!

Star Wars: Shadows of the Empire

Shadows of the Empire war einst als großes Multimedia-Projekt angedacht, das zwischen den beiden Episoden Das Imperium schlägt zurück und Die Rückkehr der Jedi-Ritter spielt. Videospiel, Comics, Roman und mehr gab es dazu, nur eine Verfilmung blieb dieser Zwischengeschichte leider verwehrt.

Das Spiel war durchaus gut gelungen. Ihr spielt den Söldner Dash Rendar und natürlich wird auch hier ordentlich mit Blastern geballert. Obendrein absolviert ihr Raumschlachten mit eurem Schiff, der Outrider, und besucht bekannte Orte wie Tatooine oder Hoth, wo ihr an der Schlacht aus Episode fünf teilnehmt.

Die Schlacht habt ihr schon in vielen Spielen nachgespielt.

Star Trek Voyager: Elite Force

Elite Force ist ein Ego-Shooter und basiert auf Star Trek Voyager, ihr seid also gemeinsam mit der Crew des Raumschiffs im Delta-Quadranten unterwegs. Ihr spielt ein Mitglied eines neuen Spezialteams, das auf gefährlichen Außenmissionen den Job erledigen soll, ohne dass dabei wie sonst üblich die Redshirts draufgehen.

Nachdem die Voyager in einem Teil des Weltraums gefangen ist und vorläufig nicht mehr von dort entkommt, müsst ihr nach einem Weg suchen, dem Schiff zur Flucht zu verhelfen. Dabei bekommt ihr es mit allerlei Gegnern zu tun, darunter neue Feinde als auch welche, die ihr aus der Serie kennt, etwa die Hirogen.

Borg. Klingt schwedisch.

No One Lives Forever

Aus dem Weg, James Bond, hier kommt Cate Archer. Die Geheimagentin kämpft in den 60er Jahren gegen eine skurrile Organisation von Superschurken und setzt dabei nicht nur ihre Waffen, sondern auch eine Menge Gadgets ein. Definitiv einer der außergewöhnlichsten Shooter der damaligen Zeit.

Die originelle Herangehensweise und der Charme überzeugen ebenso wie die abwechslungsreichen Missionen und die humorvolle Story. Leider war Cate Archer nicht der Erfolg vergönnt, den sie verdient hätte, obwohl es noch eine Fortsetzung gab. Unklare Markenrechte machten eine Neuveröffentlichung bis dato schwer, aber wer weiß, wenn es irgendwann einmal doch dazu kommt, vielleicht kriegt NOLF ja eine zweite Chance?

Cate Archer hat Besseres verdient.

Outlaws

Ja, hier und da gab es auch mal Spiele aus dem Hause LucasArts, die nichts mit Star Wars, Indiana Jones, Monkey Island und anderen bekannten Klassikern zu tun haben. Etwa Outlaws, ein Ego-Shooter im Wilden Westen, inklusive Singleplayer-Kampagne und Multiplayer-Modus.

Mit dabei waren natürlich Schießereien, Pistolenduelle und Verfolgungsjagden, das alles basierte auf derselben Engine, die schon in Star Wars: Dark Forces zum Einsatz kam. Ein großer Erfolg war dem Shooter nicht vergönnt, weswegen er auch keinen allzu großen Eindruck hinterlassen hat. Aber wenn Nightdive schon ein Remaster von Dark Forces macht, könnte das aufgrund der Engine auch ganz gut mit Outlaws klappen, oder?

Wilder Westen und Shooter, das passt doch gut zusammen.

Medal of Honor: Allied Assault

Wenn ihr mich fragt, war und ist Medal of Honor: Allied Assault einer der besten Ego-Shooter der damaligen Zeit. Nicht nur die Kampagne mit ihren intensiven Schlachten war interessant, ich verbrachte damals auch viel Zeit im Online-Modus. In einer Zeit, als Spiele noch nicht mit Battle Pässen, Seasons, Freischaltungen und dergleichen zugeknallt waren und man sich ganz aufs Spielerische konzentrieren konnte.

Somit hat Medal of Honor: Allied Assault, in dem ihr den US-Soldaten Mike Powell spielt und an der europäischen Front gegen die Nazis kämpft, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Schade, dass die Serie heutzutage in der Versenkung verschwunden ist.

Der D-Day aus der Ego-Perspektive.

Enter the Matrix

Ja, es traf sicherlich nicht jedermanns Geschmack, aber ich empfand es als cooles Begleitprodukt zu den Matrix-Filmen. Auch, wenn man selbst nicht Neo spielt, sondern Niobe und Ghost. Die sogar in den Filmen auftauchten, wenn auch nur als Nebencharaktere.

Aber egal, im Spiel stürzt ihr euch mit ihnen in Schießereien, Martial-Arts-Kämpfe und absolviert Verfolgungsjagden. Nehmt noch die Live-Action-Zwischensequenzen mit den echten Schauspielerinnen und Schauspielern dazu, die mehr als eine Stunde ausmachen, und ihr habt eines der interessanten Lizenzprodukte der Branche. Eines, das bei weitem nicht fehlerfrei war, aber Fehler und Unzulänglichkeiten könnte ein Remaster durchaus ausbügeln.

Natürlich mit Sonnenbrille.

The Simpsons Game

Simpsons-Spiele gab es über die Jahre hinweg einige, wenngleich es angesichts der anhaltenden Popularität der Serie vielleicht insgesamt doch überraschend wenige sind. Gerade in jüngster Zeit. The Simpsons Game ist mir aber gut in Erinnerung geblieben, weil es eine schöne Mischung aus Rätseln, Plattform-Abschnitten und dem typischen Humor der Serie bot.

Mit Homer, Bart und Co. Springfield zu erkunden, machte nicht nur Spaß, es sah dank der damals modernen Leistung von Xbox 360 und PlayStation 3 auch noch recht gut aus. Ein etwas auf Hochglanz poliertes Remaster davon würde ich sofort wieder spielen.

Viele Anspielungen finden sich in diesem Titel.

Battlestations: Midway

Vielleicht einer der exotischeren Titel auf dieser Liste. Erinnert ihr euch noch an Battlestations: Midway? Der Mix aus Echtzeitstrategie und Actionspiel im Zweiten Weltkrieg hat es mir damals angetan und ich hatte meinen Spaß dabei, Flugzeuge, Schiffe und U-Boote im Pazifikkrieg zu kommandieren.

Mitunter bricht zwar ein wenig Hektik aus, aber so bleibt das Spiel auch herausfordernd. Und der regelmäßige Perspektivwechsel von einer Einheit zur anderen, von der Offensive in die Defensive, hält euch bei der Stange. Eine modernisierte Version davon würde mich sehr interessieren.

Ihr habt das Kommando.

Jade Empire

Jade Empire ist ein Action-RPG von BioWare, das immer mal wieder gerne genannt und gerne auch zwischen Knights of the Old Republic, Mass Effect und Dragon Age vergessen wird. Von asiatischer Mythologie und Kultur inspiriert, entführt es euch in einer Welt voller Martial Arts und übernatürlicher Kräfte.

Ihr kämpft gegen dunkle Mächte und korrupte Herrscher, während eure Entscheidungen sich BioWare-typisch auf den Verlauf der Geschichte und eure Beziehungen zu den Charakteren auswirken. Fans des Spiels wünschen sich schon lange eine Fortsetzung, aber eine modernisierte Neuauflage könnte ja erst einmal ausloten, inwieweit daran überhaupt Interesse besteht.

BioWare-RPG trifft Martial Arts.

Star Trek The Next Generation: Klingon Honor Guard

Was bietet sich für ein Spiel rund um Klingonen mehr an als ein Ego-Shooter? Wie der Name schon sagt, schließt ihr euch der klingonischen Ehrengarde an und müsst natürlich eine Bedrohung für das Reich abwenden. Und das passt im Grunde alles zu den kriegerischen Klingonen wie die Faust aufs Auge.

Erst ballern, dann Blutwein.

Ich würde mich gerne noch einmal auf modernen Systemen als Klingone durch die Levels ballern. Ist ja nicht so, dass man dazu in Videospielen häufig die Gelegenheit bekäme. Ist wahrscheinlich auch wieder eine Frage der Lizenz.