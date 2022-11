10 tolle Angebote für PS5 und PS4, die euch nicht mehr als 5 Euro kosten.

Im PlayStation Store läuft derzeit wieder eine Aktion mit günstigeren Spielen für weniger als 20 Euro.

Wer bei zahlreichen PS5- und PS4-Spielen sparen möchte, kann das noch bis zum 29. November 2022 um 0:59 Uhr tun.

Wir zeigen euch ein paar der Angebote, fangen aber erst einmal klein an. Denn bereits für unter fünf Euro gibt es einige Spiele zu kaufen, die sich allemal lohnen.

Das gilt zum Beispiel für eine Reihe klassischer Shooter von id Software. Ihr bekommt die legendären Ego-Shooter-Klassiker Doom 64 für 1,64 Euro, Doom und Doom 2 für jeweils 1,99 Euro, Doom 3 für 3,99 Euro sowie Quake für ebenfalls 3,99 Euro. Fast geschenkt also und dafür erwartet euch in all diesen Titeln jede Menge Spielspaß, ganz egal, ob ihr sie zum x-ten oder zum allerersten Mal spielt.

Die Neuauflage von Quake gibt es fast geschenkt.

Bleiben wir bei Shootern: Auch das exzellente Metro 2033 in der Redux-Version ist mit 2,99 Euro unschlagbar günstig. Das Spiel basiert auf der Romanreihe von Dmitry Glukhovsky und ist auf jeden Fall einen Blick wert. Auf einen fremden Planeten verschlägt es euch wiederum in Outcast: Second Contact. Für 1,49 Euro ist das Remake des allerersten 3D-Open-World-Spiels zu haben und lässt euch noch einmal in die Haut von Cutter Slade schlüpfen.

Wenn es etwas verrückter sein soll, dann fällt der Goat Simulator definitiv in diese Kategorie. Für 2,49 Euro lauft ihr mit einer Ziege durch die Welt und richtet allerlei Chaos an. Ein kurzweiliger Spaß. Retro-inspiriert ist indes das für 3,99 Euro erhältliche Rennspiel Horizon Chase Turbo, das euch in 16-bit-Optik den Sonnenuntergängen entgegen rasen lässt. Aber auch in anderen Schauplätzen seid ihr unterwegs und kämpft um den Sieg.

Weltraumaction made in Germany erwartet euch wiederum in Everspace. Für 4,49 Euro fliegt ihr von Sektor zu Sektor und erlebt Roguelike-Gameplay, bei dem ihr auf jeden Fall sterben werdet. Aber dann versucht ihr es noch einmal. Und noch einmal, bis ihr schließlich das Rätsel eurer Existenz löst.