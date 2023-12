1more Fit Open Earbuds S50 im Test - Die teurere Variante überzeugt mich genauso sehr

Ihr bekommt sehr gute Qualität und die S50 erfüllen ihren Zweck ziemlich gut, aber erfordern einen ordentlichen Aufpreis gegenüber den S30.

Die sportlichen S30 Earbuds von 1nore hatte ich mir letztens schon näher angeschaut. Aber da gibt es ja auch noch die Open Earbuds S50. Eine teurere Variante, von der man offensichtlich erwartet, dass sie besser ist als die günstigere. Aber was genau unterscheidet die S50 von den S30? Und ist das den doch deutlich spürbaren Preisunterschied von 80 Euro (UVP 159,99 Euro) wert?

1more Fit Open Earbuds S50 Release: 11.09.2023

Hersteller: 1more

Preis: ca. 160 Euro

Box & Zubehör: Wie üblich bei 1more, werden auch die Open Earbuds S50 in einer stabilen Verpackung geliefert. Die Earbuds sind gut gesichert untergebracht, ebenso wie das Ladecase. Mit dabei sind außerdem ein kleiner Beutel für den Transport, ein USB-Kabel (USB-A zu USB-C) sowie Ohrstöpsel in den Größen XS, S und M (Letztere sind standardmäßig angebracht).

Design und Verarbeitung: Rein äußerlich betrachtet weicht das Design der S50 nicht stark von den S30 ab. Insgesamt wirken sie vielleicht einen Tick hochwertiger, auf jeden Fall fühlen sie sich mit dem verwendeten Kunststoff sehr gut an. Die deutlich sichtbaren Ohrstöpsel bestehen aus transparenten Silikon und sind beim Tragen kaum zu spüren. Der Ohrbügel sorgt wiederum dafür, dass die S50 sicher und stabil an euren Ohren sitzen.

Die Betonung liegt auf an, denn wie die S30 steckt ihr die Earbuds hier nicht ins Ohr, sie liegen auf. Wie gesagt, sind sie leicht zu tragen und machen sich, wenn ihr erst einmal daran gewöhnt seid, kaum bemerkbar, selbst bei schnellen oder plötzlichen Bewegungen passiert nicht viel. Dahingehend hat 1more wirklich gute Arbeit geleistet.

Zur Bedienung könnt ihr sie doppelt oder dreifach antippen, auch ein längeres Berühren löst eine Aktion aus. Stabil konstruiert ist ebenso das Ladecase, dass durch eine magnetische Halterung dafür sorgt, dass die Earbuds beim Öffnen nicht wild durch die Gegend fliegen. Wenn ihr die Kontakte sauber haltet, werden eure Ohrhörer zuverlässig aufgeladen.

Des Weiteren verfügen die S50 über einen höheren IPX-Wert als die S30. Hier haben wir IPX7 als Einstufung, was sie auch gegen zeitweiliges Untertauchen schützen sollte. Bei den S30 ist es IPX5. Auf jeden Fall sind sie resistent resistent gegen Wasser und Schweiß und damit ideal für sportliche Aktivitäten.

Soundqualität und Performance: Die Wiedergabe bei den S50 ist klar und kräftig. Tiefen, Mitten und Höhen weisen im Großen und Ganzen eine gute Balance auf, wenngleich es nicht schaden kann, den Bass im Equalizer noch ein Stückchen zu betonen. Und die Höhen kommen in manchen Momenten etwas schwächelnd rüber. Ich denke, wir müssen nicht darüber reden, dass die S50 die echten Audiophilen unter euch nicht glücklich machen, aber für den gedachten Zweck liefern sie wirklich guten Sound, der euch nicht in den Ohren weh tut.

Bei rund 50 Prozent Lautstärke habt ihr eine gute Qualität und sie ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, ohne dass dabei das Bewusstsein für Geräusche in der Umgebung komplett verloren geht. Was zum Beispiel beim Sport draußen entsprechend wichtig ist, damit ihr unter anderem Autos oder die Klingel eines Fahrrads hört und niemandem in den Weg lauft.

Mit verbaut ist ebenso ein Mikrofon, mit dem ihr Voice-Chats oder Telefonate führt. Was ganz gut klappt, dafür ist die Qualität vernünftig. Eure Stimme wird klar und deutlich übertragen, von einem Standmikrofon ist man qualitativ jedoch erwartungsgemäß weit entfernt. Aber es sind ja Earbuds und sie erfüllen ihren Zweck hier mehr als gut. Zum Herausfiltern von Umgebungsgeräuschen setzt man auf Environmental Noise Cancellation (ENC), was ebenfalls recht zuverlässig funktioniert. Das gilt gleichermaßen für plötzlich auftretende Geräusche, zumindest sofern diese nicht richtig laut sind.

Probleme mit der Verbindungsqualität oder der Signalstärke hatte ich beim Testen nicht. Die S50 koppelten sich stets zuverlässig mit meinem Smartphone und verrichten in einer Entfernung von mehreren Metern noch tadellos ihren Dienst.

Was die Laufzeit anbelangt, gibt 1more elf Stunden für eine Ladung an, mit einem voll aufgeladenen Case kommt ihr auf insgesamt 38 Stunden. Abhängig von Lautstärke und Co. sind diese Werte im Rahmen und realistisch, Abweichungen sind je nach Nutzungsverhalten natürlich immer möglich.

Software: Auch bei den S50 könnt ihr die 1more Music App für Detaileinstellungen der Earbuds verwenden. Das gilt unter anderem für die Kommandos, die durch das Antippen der Earbuds ausgeführt ausgeführt werden. Standardmäßig könnt ihr dabei immer einen eingehenden Anrufen durch doppeltes Antippen annehmen, egal was ihr sonst festlegt.

Mit dem Equalizer nehmt ihr detaillierte Anpassungen am Klangprofil vor, entweder auf eigene Faust oder mithilfe von zwölf vorkonfigurierten Profilen. Da könnt ihr ausgiebig herumprobieren, bis ihr etwas gefunden habt, was euch vielleicht noch mehr zusagt als die Standardeinstellungen. Das alles lässt sich relativ leicht und unkompliziert bewerkstelligen.

Zu kaufen gibt es die 1more Fit Open Earbuds S50 unter anderem bei Amazon.de, Media Markt oder auch Otto.

1more Fit Open Earbuds S50 – Fazit

Alles in allem klingen die S50 ein Stück weit besser als die S30, was man für den teurerern Preis aber auch erwarten sollte. Insofern gut, dass 1more entsprechend liefert. Ihr habt mehr Akkulaufzeit, ENC und einen höheren IPX-Wert. Insgesamt sind sie somit definitiv das bessere Produkt. Ob das euch grundsätzlich einen Aufpreis von 80 Euro wert ist, das ist die andere Frage. Im Kern erfüllen sie den gleichen Zweck wie die S30, bieten etwas mehr und sind ein Stück weit hochwertiger. Wer also so viel ausgeben möchte, bekommt gute Qualität geboten. Wenn euer Budget etwas knapper bemessen ist, seid ihr mit den S30 allerdings nicht entscheidend schlechter dran.