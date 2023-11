Jetzt 500 € im Black Friday Deal sparen: 77 OLED Gaming TV von LG mit 4K, 120 Hz, HDMI 2.1, DV / HDR

Es ist der „Black Friday“ vor dem „Black Friday“ (so kommt es einem angesichts der Werbeflut zumindest vor), doch für Schnäppchenjäger ist das natürlich nichts Schlechtes. Nachdem wir die kleineren Brüder des LG OLED B39LA bereits vorgestellt haben, gibt es nun auch den großen 77 Zoll LG OLED B39LA bei diversen Händlern im Angebot und das für 1.999 € - bislang musste man dafür 2.499 € auf den Tisch legen, man spart sich also 500 € (rund 20 %). Technisch bietet der TV-Riese alles, was auch seine kleinen Brüder können:

Größe: 77 Zoll

Panel: OLED, echte 10 Bit (kein FRC), 3840 x 2160 Pixel (UHD / 4K / 2160p)

HDR: Dolby Vision, HDR10+, HLG

Bildwiederholfrequenz: 100 Hz – 120 Hz

Input-Lag: 13 Millisekunden

Bild-Prozessor: α7 Gen6 AI-Prozessor 4K / 4 Kerne

Betriebssystem: webOS 23

Anschlüsse: Tripple-Tuner, 2x USB 2.0, 1x LAN, WLAN, 2x HDMI 2.0, 2x HDMI 2.1 mit HDCP 2.2 / VRR / HFR / ALLM / ARC / eARC, 1x SPDIF, CI+ 2.0

Tipp: Falls euch der 77 Zöller zu groß sein sollte, die kleineren 65 Zoll und 55 Zoll Modelle gibt’s weiterhin im Black Deal rund 25% günstiger.

Wenn euch der 77 Zoll LG OLED B39LA interessiert, bei folgenden Händlern könnt ihr die Glotze im Angebot finden:

Einen ausführlichen Test zum LG OLED B3 findet ihr bei HIFI.de.