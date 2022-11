8 spannende Angebote für Nintendo Switch, die ihr für unter 10 Euro bekommt.

Es gibt keinen Tag, an dem es nicht irgendein Sonderangebot im eShop der Nintendo Switch gibt.

Auch aktuell sind dort wieder eine ganze Menge Spiele für teils deutlich weniger Geld zu bekommen. Das kann man schon einmal etwas den Überblick verlieren, deswegen haben wir hier acht aktuelle und spannende Angebote für euch herausgepickt.

Günstiger bekommt ihr derzeit zum Beispiel Golf Story (bis 20.11.2022). Für 7,49 Euro erhaltet ihr eine Mischung aus Golf und ernster Geschichte. Als Golfer müsst ihr darin alles aufgeben, was euch wichtig ist, um noch ein letztes Mal nach euren Träumen zu greifen. Sportlich bleibt es in Boxing Gym Story (bis 29.11.2022). Für 7,80 Euro baut ihr ein heruntergekommenes Box-Studio wieder auf und versucht die Boxbegeisterung der Stadt zu entfachen. Veranstaltet Kämpfe, kümmert euch ums Marketing und konkurriert letztlich um den Meisterschaftsgürtel.

Golf trifft Story in Golf Story.

Machen wir weiter mit zwei spannenden wie stylischen Spielen von Entwickler Playdead. Einerseits Limbo (bis 21.11.2022), in dem ihr einen Jungen spielt, der wissen möchte, was mit seiner Schwester passiert ist. Und andererseits Inside (bis 21.11.2022), in dem ihr immer tiefer in die Machenschaften eines düsteren Projekts geratet und die Flucht ergreift. Beide Spiele bekommt ihr für jeweils 1,99 Euro und nicht nur für diesen Preis lohnen sie sich allemal.

In Limbo und Inside geht es stylisch und düster zu.

Fantasievoll geht es weiter mit Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas (bis 24.11.2022) für 5,24 Euro. Hier kämpft ihr gegen Monster, lernt Magie und macht euch auf die Suche nach alten Schätzen, um vom Kind zur Legende zu werden. Für gerade mal 2,49 Euro könnt ihr indes Panzer Dragoon: Remake (bis 7.12.2022) spielen. Auf einem fernen Planeten trefft ihr auf zwei uralte Drachen. Gemeinsam mit eurem gepanzerten Drachen versucht ihr den Prototyp-Drachen davon abzuhalten, den Turm zu erreichen.

Im Vergleich dazu wirkt Ocenheart deutlich lebendiger.

Weiter geht’s mit Warhammer 40.000: Mechanicus (bis 4.12.2022), einem rundenbasierten Taktikspiel, in dem ihr in mehr als 50 Missionen für das Imperium kämpft. Eure Entscheidungen haben dabei Einfluss auf den Verlauf der Missionen. Kostet euch 9,99 Euro. Für 3,99 Euro gibt’s wiederum Ultracore (bis 27.11.2022), eine Liebeserklärung an alte 2D-Actiongames. Ursprünglich wurde dieses Spiel von DICE (Battlefield) entwickelt, aber nie veröffentlicht. Im Jahr 2020 wurde es dann ausgegraben, fertiggestellt und zum Kauf angeboten. Für Fans klassischer Ballereien auf jeden Fall einen Blick wert.