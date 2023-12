85 Zoll TV unter 1.000 €: Den Hisense 85A6EG gibt’s mit 29% Rabatt im Weihnachtsangebot bei Amazon

Noch Anfang des Jahres musste man für einen 85 Zoll TV größere vierstellige Beträge berappen, doch die Fernseher sind weiter im Preisverfall und vor allem Vorjahresmodelle werden gerade günstig rausgekloppt (bevor die 2024er-Modelle in den Regalen landen). Zu den aktuellen Angeboten gehört unter anderem auch der 85 Zoll Hisense A6EG, den ihr für 998 € (inkl. Lieferung) statt den üblichen 1.399 € bei Amazon bekommt – ein saftiger Rabatt von 29%.

Achtung: Falls ihr den TV als Weihnachtsgeschenk im Sinn habt, müsst ihr wohl einen Gutschein einpacken, denn die Lieferung kommt nicht mehr vor Weihnachten an!

Was bekommt man für das Geld? Nun, allen voran viel Bildfläche (216 cm Diagonale) mit 4K Auflösung und Dolby Vision / HDR10+, was dem Stand der Technik im Jahr 2022 entspricht. Auch den üblichen Smart-TV-Kram mit Google Assistant, Alexa Unterstützung, TV-Apps und so weiter gibt es. Selbst ein Spielmodus und ALLM sind dabei, allerdings schafft das Panel nur 60 Hertz - folglich fehlt HDMI 2.1 mit allen entsprechenden Features – und auch wenn die „Smooth Motion“-Funktion bewegte Bilder glattbügelt, wird kein 120 Hz-Panel daraus. Dementsprechend eignet sich der Hisense 85A6EG nur dann als Gaming-Fernseher, wenn ihr mit Nintendo Switch, PS4, Xbox One zockt oder bei PS5 / Xbox X|S / Gaming PC mit entsprechend weniger Bildern leben könnt. Hier die wichtigsten Eckdaten: