Aktualisierte Version der Pokémon Kampfakademie ab sofort erhältlich

Ab sofort ist das Einsteigerset Pokémon Kampfakademie in einer neuen, aktualisierten Version erhältlich.

Mit der Kampfakademie möchte euch The Pokémon Company einen einfach Einstieg ins Sammelkartenspiel ermöglichen.

Was bringt die neue Kampfakademie?

Die 2022er Version der Kampfakademie verspricht erneut eine "vergnügliche Einführung in das klassische Kartenspiel für die ganze Familie".

In der neuen Version wird die Pokémon-V-Spielmechanik vorgestellt, zudem gibt es eine aktualisierte Aufstellung beliebter Pokémon.

Mit dabei sind drei thematisch auf Pikachu, Evoli und Liberlo abgestimmte Decks mit jeweils 60 Karten, mit denen ihr sofort loslegen könnt.

Abseits dessen umfasst die Kampfakademie ein stabiles Spielbrett für zwei Spieler, eine Spielanleitung und weiteres Spielzubehör.

Alles in allem dürfte das also erneut eine gute Gelegenheit zum Einstieg ins Sammelkartenspiel sein. Was ich von der vorherigen Kampfakademie hielt, könnt ihr hier nachlesen.