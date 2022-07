Aliens erhält neues Action-Horrorspiel - Rächt euch an den Xenomorphs

Die Aliens-Reihe erhält einen neuen Videospielableger. Wirklich viel ist über diesen nicht bekannt, aber wir tragen alle bisher bekannten Informationen für euch zusammen.

VR-Aliens bekämpfen

Für das neue Action-Horrorspiel haben sich Entwickler Survios und 20th Century Fox zusammengetan. Der Titel wird ein Einzelspieler werden, der auf der bekannten Filmreihe basiert.

Wie Survios erklärt, wird das Projekt, das aktuell unter dem Namen "Aliens" läuft, eine originelle Handlung haben, die irgendwo zwischen den Ereignissen von Alien und Aliens angesiedelt ist. Ihr spielt dort einen "kampferprobten Veteranen", der einen "Rachefeldzug gegen die Xenomorphs" plant.

Da Survios für seine Liebe zum VR bekannt ist - denken wir nur mal an Creed: Rise to Glory, The Walking Dead Onslaught und Puzzle Bobble 3D: Vacation Odyssey - ist es keine große Überraschung, dass ihr auch die Xenomorphs in der virtuellen Realität bekämpfen könnt.

Auf der offiziellen Website schriebt das Studio: "Das Spiel wird die Expertise von Survios bei der Entwicklung immersiver und authentischer Spielerlebnisse voll ausnutzen und wird für PC, Konsole und VR entwickelt." Welche Konsolen das im Detail einschließt, ist noch nicht bekannt.

Am 21. Juli soll es aber weitere Informationen zu dem neuen Horrorprojekt geben. Bisher ist die Webseite ja noch ziemlich leer.