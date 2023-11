Spart bis zu 50%: Amazon Fire TV Stick 4K / Max (Gen 2) und Fire TV Cube im Black Friday Angebot

Die Fire TV Streaming-Geräte gehören mit zu den besten auf dem Markt, haben aber den unschönen Nachteil, dass sie auch zu den teuersten zählen. Diesen kleinen Haken kann man umgehen, wenn man bis zum Black Friday (oder den Weihnachtsangeboten) wartet, denn hier feuert Amazon bekanntlich aus allen Rohren. Jedes Jahr landen die hauseigenen Amazon Fire TV Sticks sowie der Amazon Fire TV Cube (und die Amazon Fire TVs) der aktuellen Generation zu reduzierten Preisen im Sale und auch diesmal könnt ihr wieder bis zu 50 % sparen. Hier die diesjährigen Fire TV Stick / Cube Black Friday Preise:

Info: Einer der Gründe, wieso die Fire TV Geräte so beliebt sind, ist, dass man günstig an halbwegs brauchbare Android Hardware herankommt, auf der sich jede Menge Software nachinstallieren lässt – auch solche, die Amazon eigentlich nicht vorgesehen hat. Diese Ära endet aber vielleicht bald, da Amazon nächstes Jahr auf ein Linux-basiertes OS (Codename „Vega“) umsteigen will. Inwieweit sich diese Umstellung auf installierbare Software auswirkt, ist bislang noch nicht abzusehen. Falls ihr also vorhabt, bestimmte Software über einen Fire TV Stick zu betreiben, könnte die aktuelle Generation die Letzte sein, auf der das möglich ist – die Zukunft wird zeigen, ob es Probleme und Workarounds für diese gibt.