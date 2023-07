Amazon Prime Day: Nintendo Switch OLED mit Zelda Tears of the Kingdom für 349,99 Euro

Nachdem Sony-Interessenten bereits abwägen durften, ob sie sich eine PS5 mit zweitem Controller für gut 100 Euro günstiger zulegen wollen, ist der Amazon Prime Day auch mit einem Angebot bei der Hand, das Leute interessieren könnte, die auf der Suche nach einer Nintendo Switch sind.

Nintendos Konsole gibt es nämlich heute besonders günstig, Amazon schnürt ein Bundle einer Nintendo Switch mit Zelda Tears of the Kingdom für 349,99 Euro statt 439,99 Euro.

Das macht gut 90 Euro oder 20 Prozent Ersparnis. Besonders attraktiv ist das Angebot, weil es sich um die Switch im Tears of the Kingdom-Design handelt - und über die Qualitäten des brillanten OLED-Bildschirms haben wir ja schon genug Loblieder gesungen. Nie sah Nintendo-Rot so gut aus wie auf diesem Gerät.

Das hier ist außerdem ein ordentlicher Deal, bedenkt man, dass Zelda Tears of the Kingdom bei vielen Spielern sehr hoch im Kurs steht, wenn es um die Rangfolge aller Zeldas geht. Die Experimentierfreude und die schwindelnden Dimensionen dieser Welt, sollte man am eigenen Leib erlebt haben.