Apex-Legends-Studio soll an Star-Wars-Shooter arbeiten, den sich Fans wünschen.

Bei einem der kommenden Star-Wars-Spiele, an denen das Titanfall und Apex Legends-Studio Respawn derzeit arbeitet, soll es sich um einen Shooter handeln, in dem ihr einen Mandalorianer spielt.

Nach Angaben von Insider Gaming befindet sich das besagte Projekt noch in einer frühen Entwicklungsphase.

Ein neuer Mandalorianer?

Dem Bericht zufolge sollt ihr in dem Ego-Shooter einen mandalorianischen Kopfgeldjäger zur Zeit des Galaktischen Imperiums spielen.

Unklar ist, ob es sich dabei womöglich um Din Djarin aus der Serie The Mandalorian handeln könnte, wenngleich diese nach dem Fall des Imperiums spielt.

Weiterhin heißt es, das Gameplay solle sich sehr schnell anfühlen und Spielerinnen und Spieler zum Beispiel mit regenerierter Gesundheit für Kills in schneller Folge belohnen. Ebenso strebe man eher lineare Level an und will kein Open-World-Spiel daraus machen.

Der Fokus soll dabei auf der "Mobilität" und dem "Stil" der Mandalorianer liegen, ihr würdet demnach ein Jetpack sowie verschiedene Waffen und Gadgets nutzen, etwa kleine Raketen an eurem Handgelenk oder einen Greifhaken.

Dass ein Star-Wars-Shooter in der Entwicklung ist, wissen wir seit 2022. Damals wurden drei Projekte von oder in Zusammenarbeit mit Respawn angekündigt. Eines davon war Star Wars Jedi: Survivor, ein anderes ein Ego-Shooter (also vermutlich dieser Titel) und ein weiteres Spiel ein Strategiespiel, das gemeinsam mit Bit Reactor entwickelt wird. Das Studio wurde von XCOM- und Civilization-Veteranen gegründet.