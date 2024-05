Diablo 4: Season 4 startet mit "bisher größtem Inhaltsupdate" in weniger als 2 Wochen!

Season 4 in Diablo 4 startet am 14. Mai 2024 mit dem "bisher größten Inhaltsupdate" für das Action-Rollenspiel.

Unter dem Titel "Frische Beute" bringt es "viele Neuerungen" mit sich, die nicht nur im Saisonalen Realm, sondern auch im Ewigen Realm veröffentlicht werden.

Das könnt ihr erwarten

"Die neuen Änderungen konzentrieren sich größtenteils auf umfassende Aktualisierungen von Items und neue Spielerfahrungen für die Höllenflut", heißt es. "Außerdem könnt ihr euch der Schlacht der Eisenwölfe gegen die Dämonen der Hölle anschließen."

Verändert wird unter anderem die Art und Weise, wie Spielerinnen und Spieler mit Gegenständen interagieren. Dies habe man grundlegend geändert, um so das bestehende Gegenstandssystem zu verbessern. Zum Beispiel wurden Basis-Affixe reduziert und sollen künftig einfacher sein. Dadurch möchte man euch das Durchsehen von Gegenständen erleichtern und besser zeigen, ob sie nützlich sind oder nicht.

Mit dem neuen System der Härtung könnt ihr gefundene Ausrüstung anpassen. Dies ist beim Schmied möglich, indem ihr bei diesem ein Rezept für die Härtung auswählt. Der Ausrüstungsgegenstand erhält dann ein zufälliges Affix aus dem gewählten Rezept. Diese findet ihr wiederum "in fast allen Bereichen von Sanktuario".

"Auf Basis des Community-Feedback" hat man außerdem den Kodex der Macht "stark verändert". In Zukunft wird jeder einzelne legendäre Gegenstand in den Kodex der Macht eingetragen, damit ihr "kontinuierlich die beste Version dieses legendären Gegenstandes" an eurer Ausrüstung anbringen könnt. Dadurch müsst ihr keine Aspektkristalle mehr mit euch herumtragen.

Zudem nennt man weitere Highlights des neuen Updates: