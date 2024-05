Life by You: Gefahr für Die Sims? Es geht schon bald in den Early Access

Paradox' Sims-Konkurrent Life by You startet nächsten Monat in den Early Access.

Ursprünglich für den 5. März 2024 geplant, soll der Early Access nun am 4. Juni 2024 beginnen.

Mehr Zeit für Feinschliff

"Die zusätzliche Zeit hat dem Team die Zeit gegeben, um weiteren Feinschliff an der Darstellung der menschlichen Charaktere vorzunehmen und das Gameplay weiter zu verbessern", heißt es.

Beschrieben wird Life by You als "Lebenssimulation mit der kreativen Freiheit, unbegrenzte Storytelling-Möglichkeiten zu nutzen".

Ihr erschafft Charaktere und lebt deren Leben in einer offenen Welt, "in der alles anpassbar ist". Ihr könnt das Geschehen aus der Vogelperspektive oder aus der Third-Person-Perspektive betrachten und habt "direkte Kontrolle über das Gameplay".

Bei der Verwirklichung eurer Träume sollen euch umfangreiche und tiefgreifende Tools helfen, mit denen sich das Spiel anpassen lässt.

"Die Spielercommunity ist das Herzstück von Life by You", betont Paradox Tectonics General Manager Rod Humble. "Wir haben eine Sandbox erschaffen, in der Spieler alle möglichen Geschichten erzählen können. Von persönlichen über esoterisch bis hin zu Fan Faction, sie können das Leben voll auskosten – oder die Regeln so brechen, wie es ihnen passt!"