Microsoft zeigt über 100 Indie-Spiele beim ID@Xbox Showcase in der nächsten Woche

Microsoft kündigt einen ID@Xbox Showcase an

Der Livestream findet am 26. März 2021 ab 17 Uhr statt

Über 100 verschiedene Indie-Spiele werden dabei gezeigt

Microsoft hat einen neuen Livestream angekündigt, der sich ganz auf Indie-Spiele konzentriert.

Der "ID@Xbox Showcase" findet am Freitag, den 26. März 2021, um 17 Uhr statt.

Nach Unternehmensangaben seht ihr dort über 100 "fantastische Indie-Perlen" von Entwicklern und Entwicklerinnen rund um die Welt, darunter "mehr als 25 Gameplay- und Trailer-Premieren". Darüber hinaus sind auch "neue Spieleankündigungen" zu erwarten.

Zugleich nennt Microsoft ein paar Beispiele dafür, was und wen ihr dort sehen könnt. Das wären zum Beispiel Unternehmen wie DrinkBox Studios, Curve Digital, Devolver Digital, Dear Villagers und andere.

Was Spiele anbelangt, nennt Microsoft unter anderem Stalker 2, Second Extinction, The Ascent, The Wild at Heart, Voidtrain und Exo One.

"Es wird auch Ankündigungen zu Indie-Titeln geben, die auf Xbox und in den Xbox Game Pass kommen", heißt es. " In der Community beliebte Twitch-Streamer werden den Showcase moderieren und Interviews mit den Entwicklern führen, Fragen der Fans beantworten und vielleicht sogar ein paar Spielcodes verteilen."

Wie ihr dem Zitat bereits entnehmen konntet, findet die Show auf Twitch statt. Anschauen könnt ihr sie euch entweder auf dem Twitch-Gaming-Kanal oder auf dem Xbox-Kanal.

Seit gestern Abend ist übrigens EA Play ein Bestandteil des Xbox Game pass für PC, wodurch Spieler und Spielerinnen Zugriff auf über 60 Spiele aus dem Portfolio von Electronic Arts erhalten.

Zudem hatte Microsoft vor kurzem das weitere Programm für den Xbox Game Pass im März bekannt gegeben. Unter anderem kommen Octopath Traveler, Empire of Sin, Narity Boy und weitere Titel bis Monatsende hinzu.