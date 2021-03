Prime Gaming lockt im April mit Loot für Fall Guys, Rainbow Six Siege und neuen Gratis-Spielen

Neuer Prime-Gaming-Loot wurde für den April angekündigt

Mit dabei sind Fall Guys, Apex Legends, Rainbow Six Siege und mehr

Kostenlos bekommt ihr außerdem Spiele wie Moving Out oder Move Or Die

Auch im April schiebt Amazon wieder neue kostenlose Inhalte für Prime-Mitglieder nach. Ähnlich wie schon im letzten Monat, könnt ihr euch diesmal auf weitere Inhalte für Fall Guys, Rainbow Six Siege und For Honor freuen. Auch für weitere Titel gibt es kleine Ostergeschenke und ein paar Gratis-Spiele stoßen in das Angebote dazu.

Ein neues Fall Guys-Bundle wartet im April auf alle Bohnen, die trotz eines vollgestopften Kleiderschranks einfach nicht wissen, was sie anziehen sollen. Das Boxzilla-Bundle erleichtert diese Entscheidung zumindest kurzfristig, denn es enthält ein komplettes Boxzilla-Outfit, das optisch an ein Low-Budget-Kostüm eines orangefarbenen Robo-Godzillas erinnert.

Mit 6.500 Kudos, die Prime Gaming mit in den vierten von sechs Drops schmeißt, könnt ihr schonmal auf das nächste Outfit sparen.

Für Rainbow Six Siege gibt es das Caveira-Bundle, bestehend aus Kopfbedeckung, Uniform und Talisman, die alle von Community-Artist SAU_SIEGE designt wurden. Dies ist erstmal der letzte Drop für den Shooter von Ubisoft. Apropos Ubisoft: Für For Honor könnt ihr euch bis zum 24. April einen einwöchigen Champion-Status und einen XP-Boost sichern.

Neue Drops gibt es unter anderem für Roblox, Apex Legends und Smite. Für Roblox könnt ihr mit dem letzten der acht Drops einen neuen Tech Head freischalten. Octane aus Apex Legends darf sich über den Adrenaline-Affliction-Skin freuen und Spieler von Rogue Company erhalten bis zum 4. April das "The King"-Emote.

Für Epic Seven könnt ihr euch bis Anfang Mai sogar drei Drops abholen. Der erste läuft bis zum 7. April und beinhaltet 20x Leif. Smite-Spieler können sich den Infinite-Seer-Ah-Puch-Skin abholen und für Magic Tiles 3 könnt ihr jede Woche einen VIP-Pass und fünf zusätzliche Songs freigeschalten.

Weitere kostenlose Inhalte gibt es für Paladins, Clash of Kings, Darkness Rises, MapleStory M, Alliance vs. Empire, V4, Agar.io, War of the Visions Finals Fantasy Brave Exvius und Voodoo-Mobile-Games wie Helix Jump und Aquapark.io.

Unter den kostenlosen Spielen im April findet ihr das Koop-Partyspiel "Move or Die - Couch Party Edition", das Gefängnis-Sandbox-Spiel "The Escapists" und den verrückte Umzugssimulator "Moving Out". Außerdem könnt ihr euch mit "Aces of the Luftwaffe - Squadron ein militärisches Shoot-em-Up sichern oder in "Before I Forget" eine kurze Geschichte über "Liebe, Verluste und ein lebenswertes Leben" erleben.

Wie immer sind alle Angebote zeitlich begrenzt. Wenn etwas für euch dabei ist und ihr zu den Prime-Nutzern von Amazon gehört, könnt ihr hier die kostenlosen Inhalte eurer Wahl abholen.