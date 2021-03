Ratchet and Clank mit 60fps auf der PS5? Update im April macht's möglich

Ratchet & Clank schwebt bald auf Wolke 60

Mit einem Update im April könnt ihr den Titel mit 60fps auf der PS5 zocken

Aktuell könnt ihr Ratchet & Clank (2016) noch kostenlos erhalten

Schon sehr bald gibt es für Ratchet & Clank einen großen Schub in Sachen Framerate. Ein Update im April soll es allen Spielern ermöglichen, den Titel auf der PlayStation 5 mit 60fps zu erleben.

Insomniac Games kündigte das Update für das Abenteuer des Lombax und seines kleinen Roboter-Kumpanen über Twitter an.

"Ratchet & Clank (2016) wird nach einem neuen Update im April in 60fps auf der PS5 spielbar sein! Als Teil der Play-at-Home-Kampagne könnt ihr das Spiel jetzt bis zum 31.3. kostenlos herunterladen", heißt es im Tweet.

Ratchet & Clank (2016) will be playable in 60 FPS on PS5 after a new update in April! As part of the Play at Home campaign, download the game for free now through 3/31. #RatchetPS4https://t.co/Iw6CMNByFU pic.twitter.com/VEFiW3IMWK — Insomniac Games (@insomniacgames) March 29, 2021

Auf die Frage, wann das Update genau erscheinen wird, antwortete das Spider-Man-Studio: "Früher als ihr denkt im April". Wer das Spiel noch nicht besitzt, hat noch für kurze Zeit die Möglichkeit, sich Ratchet & Clank auf der PS4 oder PS5 im Rahmen der Play-at-Home-Kampagne kostenlos herunterzuladen.

Mit 60fps könnt ihr den kleinen Mechaniker nur auf der PlayStation 5 herumspringen lassen. Insomniac sagte hierzu: "Es ist nicht möglich, das Spiel mit 60fps auf der PS4 laufen zu lassen." Zudem unterstützt der Titel trotz Update keine DualSense-Features, "dafür müsst ihr Rift Apart spielen", sagt das Studio.

Das PS5-exklusive Ratchet & Clank: Rift Apart wird am 11. Juni 2021 erscheinen. Für die Standard-Version des Titels müsst ihr 80 Euro in die Hand nehmen und für die digitale Deluxe-Version sogar 90 Euro.

In der Deluxe-Version findet ihr neben dem Basisspiel fünf zusätzliche Rüstungssets, 20 Raritanium zum Aufwerten eurer Waffen, das digitale Artbook, den digitalen Soundtrack und ein Sticker-Pack, das ihr im ersten Fotomodus des Franchise nutzen könnt.

Für die PS4 erscheint Rift Apart nicht mehr. Vorbesteller der Next-Gen-Version erhalten zwei exklusive Boni. Das sind die visuell aktualisierte Version der Carbonox-Rüstung aus Ratchet & Clank von 2003, "Going Commando", und der Retro-Blaster "Pixelizer" aus "Ratchet & Clank" von 2016.