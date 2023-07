Ratchet & Clank: Rift Apart ist für das Steam Deck verifiziert - und das ganz ohne PS5-SSD

Aha, es geht also doch! Ratchet & Clank: Rift Apart wurde jetzt für das Steam Deck verifiziert. Insomniac hat diesen Schritt für die PC-Portierung nun angekündigt, nachdem der Entwickler im Jahr 2020 noch darauf bestanden hatte, dass eine solche Portierung ohne eine PS5-SSD nicht möglich wäre.

Ratchet & Clank ist doch nicht so abhängig von der PS5-SSD

Seit heute ist Ratchet & Clank: Rift Apart für den PC erhältlich. Spieler können den Titel jedoch nicht nur auf dem großen Monitor genießen, sondern auch auf dem Steam Deck. Das teilte Insomniac auf Twitter mit.

Um für das Steam Deck verifiziert zu werden, muss ein Spiel vier spezielle Anforderungen erfüllen. Dazu gehört eine vollständige Controller-Unterstützung inklusive einer einblendbaren Bildschirmtastatur, es muss die Auflösung des Steam Decks unterstützen und einen lesbaren Text besitzen, es sollte Proton und Anti-Cheat-Software unterstützen und zu guter Letzt sollte der Titel kompatibel und der Launcher mit einem Controller navigierbar sein.

Wer Ratchet & Clank: Rift Apart auf seinem Steam Deck spielen möchte, benötigt 75 GB freien Speicherplatz. Dieser ist auf dem günstigsten Modell mit 64 GB nicht gegeben. Hier muss dann eine externe SD-Karte her.

Irgendwie passt das nicht ganz mit der Aussage zusammen, die der Entwickler noch in einem Video aus dem Jahr 2020 getätigt hat. Hier behauptete Insomniac auf dem offiziellen PlayStation-YouTube-Kanal, dass es aufgrund der schnellen SSD der PS5 nicht möglich sei, das Spiel auf eine andere Plattform zu bringen.

"Ratchet & Clank: Rift Apart ist ein Spiel, das Dimensionen und dimensionale Risse nutzt, und das wäre ohne das Solid State Drive der PlayStation 5 nicht möglich gewesen", sagte Creative Director Marcus Smith damals.

"Die SSD ist unheimlich schnell. Sie ermöglicht es uns, Welten zu erschaffen und Spieler in nahezu augenblicklicher Geschwindigkeit von einem Ort zum anderen zu projizieren. Das ist ein unglaublicher Gamechanger, denn wir können jetzt ein Gameplay machen, bei dem man sich in einer Welt befindet und im nächsten Moment in einer anderen ist", fuhr er fort.

"Wir laden Levels, die so schnell und mitten im Geschehen passieren, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass dies etwas ist, was wir vorher nicht tun konnten, weil es sich so natürlich anfühlt."

Und dennoch funktioniert das Spiel jetzt auf dem Steam Deck, dessen Kartenlesegerät nur ein Fünfzigstel der Lesegeschwindigkeit der PS5-SSD schafft.