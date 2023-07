RTX IO: So revolutioniert Nvidias Technologie euer Spielerlebnis.

Die Gaming-Welt ist immer Bewegung, stets auf der Suche nach Innovationen, die das Spielerlebnis auf ein neues Niveau heben. Nvidia hat mit der Einführung von RTX IO eine Technologie vorgestellt, die das Potenzial hat, das Laden von PC-Spielen drastisch zu beschleunigen und damit das Spielerlebnis zu revolutionieren.

Aber was genau ist RTX IO? Kurz gesagt, handelt es sich dabei um eine Technologie, die die Leistungsfähigkeit von superschnellen SSDs und den Nvidia-RTX-Grafikkarten kombiniert.

Was macht den Unterschied aus?

Der entscheidende Faktor, der RTX IO von bisherigen Lösungen unterscheidet, ist der direkte Zugriff der Grafikkarte auf die Daten der SSD, ohne den Umweg über den Hauptprozessor oder Arbeitsspeicher nehmen zu müssen.

Die Technologie ermöglicht es, dass Daten blitzschnell von der SSD zur Grafikkarte übertragen werden, was zu kürzeren Ladezeiten führt und euch somit schneller in die virtuelle Spielwelt eintauchen lässt. Besonders bei umfangreichen Spielen mit großen Assets, detailreichen Texturen und umfangreichen Datenmengen wie Open-World-Titeln sei die Verbesserung deutlich spürbar.

Ein weiterer Vorteil von RTX IO besteht darin, dass Entwickler ihre Spiele entsprechend anpassen können, um das volle Potenzial der Technologie auszuschöpfen. Indem sie RTX IO in ihre Spiele integrieren, können Entwickler ein nahezu nahtloses Spielerlebnis schaffen und die Wartezeiten für Spielerinnen und Spieler auf ein Minimum reduzieren.

Mittels GDeflate, das von Microsofts DirectStorage und Vulkan verwendet sind, soll auch die beanspruchte Größe sinken. Die Technik debütiert in Portal: Prelude RTX, einer aktualisierten Version der Portal-Mod. Insgesamt sollen Texturen hier fünfmal schneller geladen werden und gleichzeitig soll die Mod 44 Prozent weniger Speicherplatz benötigen.

Ebenso kommt RTX IO in Ratchet & Clank: Rift Apart zum Einsatz, dessen PC-Version am 26. Juli 2023 erscheint.

Portal: Prelude RTX bekommt ihr kostenlos auf Steam.