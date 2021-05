Hellblade 2: Atemberaubende Wolkeneffekte für Senua's Saga

Ninja Theory zeigt euch auf Twitter die Wolken aus Senua's Saga: Hellblade 2

Der Entwickler nutzt Flow-Maps für eine natürliche Wolkenbewegung

Bereits der erste Teil von Senaus Reise hat uns im Jahr 2016 mit seiner grandiosen Grafik aus den Socken gehauen. Einen ähnlichen Effekt möchte Ninja Theory auch mit Senua's Saga: Hellblade II erzielen. Um euch das Ganze einmal zu demonstrieren, zeigt euch der Entwickler die Wolken aus dem Sequel.

Schon der Ankündigungstrailer, den wir vor zwei Jahren bei den Game Awards sehen konnten, sah beeindruckend aus - und dieser war ein In-Engine-Trailer! Seit der Ankündigung ist es jedoch sehr still um den zweiten Hellblade-Teil gewesen. Kurz vor der E3 und dem Summer Game Fest gibt und Ninja Theory eine kleine Vorspeise, bevor es in wenigen Wochen zum Festmahl geht.

Hier könnt ihr euch einmal selbst von der grafischen Qualität der Wolkeneffekte überzeugen:

Bit cloudy isn't it? Here we're using flow maps to make clouds form and dissolve naturally in Senua's Saga: Hellblade II #WIP pic.twitter.com/OrIoyGjiHK — Ninja Theory (@NinjaTheory) May 25, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

"Etwas wolkig, oder? Hier verwenden wir Flow-Maps, um Wolken in Senua's Saga: Hellblade II auf natürliche Weise entstehen und sich auflösen zu lassen", schreibt der Entwickler auf Twitter.

Für das Sequel werden also sogenannte Flow-Maps genutzt. Das sind Karten, die genutzt werden, um animierte Bewegungen darzustellen, wie zum Beispiel fließendes Wasser oder Haare im Wind. Sie funktionieren mit Hilfe von Richtungskoordinaten, die für die Bewegung unterschiedlichster Texturen verwendet werden können. Im Fall von Hellblade sind diese Karten für die Bewegung der Wolken zuständig.

Und das Ergebnis kann sich definitiv sehen lassen. Die Wolkeneffekte sind sehr natürlich und wirken schon fast fotorealistisch. Wenn schon so viel Mühe in die Wolken gesteckt wurde, wie wird dann wohl der Rest des Spiels aussehen?

Sicherlich spielt hierbei auch die Leistung der Xbox Series X und S eine Rolle, für die der Titel konsolenexklusiv erscheint.

Auch beim Motion-Capturing schaltet Ninja Theory noch einen Gang hoch und ermöglicht es der deutschen Hauptdarstellerin Melina Juergens, mit einem preisgekrönten Schwertmeister und Kampf-Choreograf zu trainieren. Ihre Stunts wird Juergens im zweiten Teil also alle selbst ausführen.