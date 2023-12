Endlich! Senua's Saga Hellblade 2 erhält dramatischen neuen Trailer

Ein neuer Trailer zu Senua's Saga Hellblade 2 ist da. Neue Eindrücke aus dem mystischen Spiel sind grafisch genauso beeindruckend wie in den vergangenen Trailern zum Spiel.

Senua's Reise geht nächstes Jahr weiter

Wie aus dem Trailer zu entnehmen ist, wird auch diesmal tief in die Psyche der Protagonistin eingedrungen und ihr Schmerz auf den Bildschirm gebracht.

Am Veröffentlichungszeitraum ändert sich bisher nichts. Nächstes Jahr, also 2024, soll Hellblade 2 erscheinen und direkt am ersten Tag im Xbox Game Pass spielbar sein. Aber keine Sorge, der Titel erscheint wie sein Vorgänger auch auf Xbox und Steam.