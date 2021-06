Cyberpunk-Spiele gratis: GOG verschenkt die Shadowrun Trilogy!

Gerade könnt ihr euch ein ordentliches Paket für alle Freunde gepflegter Cyberpunk-Unterhaltung kostenlos unter den Nagel reißen. GOG verschenkt nämlich jetzt gerade... nein, nicht Cyberpunk 2077, aber dafür die komplette Shadowrun Trilogy mit allen DLCs.

Das aktuelle Sci-Fi-Gratis-Paket beinhaltet die drei Spiele Shadowrun Returns, Shadowrun: Dragonfall - Director's Cut und Shadowrun: Hong Kong. Dabei handelt es sich um eine Adaption des bekannten Pen-and-Paper-Spiels aus den 80ern, das eine düstere Urban-Sci-Fi-Zukunft mit Fantasy mischt. In den Mega-Citys von Shadowrun gibt es nämlich Zauberer, Hexen und magische Kreaturen.

In den Spielen erlebt ihr das Ganze in isometrischer Perspektive und mit taktischen Rundenkämpfen zwischen harten Gangs, cooler Technologie und Neonlichtern. In Shadowrun Returns von 2013, dem ersten Teil dieser Gratis-Trilogie, geht es in das futuristische Seattle. Dort baut ihr euren eigenen Charakter aus verschiedenen Klassen und magischen Völkern zusammen. Dann geht es mit zahlreichen Begleitcharakteren, die ihr in der dichten Großstadt-Atmosphäre kennenlernt, auf gefährliche Quests und taktische Straßenschlachten.

Gestatten: Eine Techno-Elfe - bei Shadowrun trifft Zukunftsvision auf Magie!

Ähnlich verhält es sich auch in Shadowrun: Dragonfall und in Shadowrun: Hong Kong, nur, dass ihr darin durch andere Gebiete streift. Ersteres führt euch ins Berlin der Zukunft und in Letzterem seid ihr natürlich in den Straßenschluchten des futuristischen Japans zwischen Technik und Magie unterwegs.

Die Spiele von Entwicklerstudio Harebrained Schemes und Publisher Paradox Interactive gibt es noch ca. zwei Tage lang, aber lieber nicht zu lange trödeln: Drei Runden-RPGs umsonst sind echt ein Schnäppchen, das man sich mal gönnen kann und wenn es nur für den guten alten Pile of Shame ist.