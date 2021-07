A Total War Saga: Troy erscheint bald auf Steam und bringt die neue Mythos-Erweiterung mit

Ein wenig mehr als ein Jahr nach der anfangs exklusiven Veröffentlichung im Epic Games Store erscheint A Total War Saga: Troy in Kürze auch auf Steam.

Ab dem 2. September 2021 könnt ihr das Strategiespiel auch dort kaufen und am gleichen Tag erscheint ebenso die brandneue Mythos-Erweiterung für das Spiel.

Sega zufolge könnt ihr in Mythos "den Trojanischen Krieg in all seinen mythologischen Ausmaßen erleben". Ihr brecht auf eine von drei neue Expeditionen auf und sucht nach legendären Bestien, um sie zu bekämpfen, zu zähmen und gegen eure Feinde einzusetzen.

Dabei handelt es sich um den Kerberos, den grausamen Hund des Hades und Wächter der Unterwelt, den Greif, einen tödlichen Herrscher des Himmels, und die neunköpfige Schlange Hydra, die Gift und Wahnsinn verbreitet.

Es gibt bald wieder Neues zu tun.

"Vergießt auf epischen Kriegsschauplätzen Blut, während Ihr berühmte Helden aus der Zeit von Mythen und Legenden befehligt", heißt es. "Viele neue Einheiten können von Euch rekrutiert werden, einschließlich der legendären Arimaspen und Schatten aus der Unterwelt. Außerdem erwarten Euch neue, mythologische Designs für ikonenhafte Einheiten wie den Zentaur, die Riesen und den Minotaurus. Verstärkt ihre Kampfkraft mit mächtigen Gefechtsfähigkeiten, einschließlich tödlicher Zauber und regenerativer Magie."

Darüber hinaus gibt's eine mythologisch inspirierte Kampagnenkarte mit kompletten neuen Spieloptionen.

Abseits der Erweiterung bekommen alle Spieler einen kostenlosen neuen Modus. Der Historische Modus verspricht ein "erfrischendes Spielerlebnis", mit dem ihr die "die ägäischen Gefechte nun aus einer realistischen, geschichtstreuen Perspektive erleben" könnt.

Sobald A Total War Saga: Troy auf Steam erscheint, habt ihr die Wahl zwischen den drei folgenden Editionen:

Standard Edition (Hauptspiel) - 25 Prozent Rabatt

Mythic Edition (Hauptspiel + Mythos-Erweiterung) - 30 Prozent Rabatt

Heroic Edition (Hauptspiel + Mythos-Erweiterung + DLCs Amazons und Ajax & Diomedes) - 40 Prozent Rabatt

Mehr zum Ableger der Total-War-Reihe könnt ihr im Test lesen.