Switch: Neue Indie-World-Präsentation für den 11. August bestätigt!

Mit der fast üblichen Kurzfristigkeit hat Nintendo heute eine neue Indie-World-Präsentation angekündigt.

Diese wird am morgigen Mittwoch, den 11. August 2021, um 18 Uhr ausgestrahlt.

Nintendo zufolge ist die Ausgabe rund 20 Minuten lang und zeigt natürlich kommende Indie-Spiele für die Nintendo Switch.

Über das nachfolgend eingebettete YouTube-Video werdet ihr euch die Präsentation morgen anschauen können:

Hinweise darauf, was euch während der Präsentation erwarten könnte, gibt es nicht. Vielleicht ja endlich ein Termin für Fall Guys auf der Switch? Oder neue Inhalte für Among Us, die die Entwickler zuletzt für ihr nächstes Update angedeutet hatten?

Auf jeden Fall solltet ihr nicht mit irgendwelchen First-Party-Spielen wie Zelda: Breath of the Wild 2 und Co. rechnen. Wenn die Indie-World-Präsentationen der Vergangenheit ein Indikator sind, dann dafür, dass es allein um Indies geht. Ist ja keine Nintendo Direct, nicht wahr?

Und vielleicht gibt's ja noch die ein oder andere Überraschung zu sehen, die aktuell noch nicht absehbar ist.

Wo wir gerade dabei sind: Gibt es noch was in Sachen Indie-Spiele, das ihr euch für unterwegs oder für die Couch auf der Nintendo Switch wünschen würdet? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Zuletzt hatte Nintendo die aktuellsten Verkaufszahlen für die Nintendo Switch präsentiert. Mit mittlerweile 89 Millionen verkauften Exemplaren nähert sich die Konsole mit großen Schritten der Wii (101,63 Millionen). Wenn es so weiterläuft wie bisher, hat die Switch die stationäre Konsole aus dem Jahr 2006 in spätestens einem Jahr eingeholt.

Wann es die nächste, große Nintendo Direct zu sehen gibt, ist indes nicht bekannt. Zuletzt wurde eine zur E3 im Juni ausgestrahlt.