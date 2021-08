Intel steigt mit neuer GPU-Marke "Arc" zu Nvidia und AMD in den Ring

Achtung Nvidia und AMD, ihr bekommt bald Konkurrenz von einem der bekanntesten CPU-Hersteller. Intel hat sich dazu entschlossen bald neue Hochleistungs-Grafikhardware auf den Markt zu bringen. Unter der neuen Marke "Intel Arc" bietet das Unternehmen Grafikkarten, Software und Dienstleistungen an.

Den Start machen dabei dedizierte Gaming-Grafikkarten und neue GPUs für Notebooks, die im ersten Quartal des nächsten Jahres in den Verkauf kommen sollen. Damit kann Intel die Zielgruppe der Gamer, Streamer und Content-Creator besser erreichen.

Eine neue Website zu Arc bietet allen Interessierten zusätzliche Informationen und Videos. Auf einem könnt ihr sehen, wie Forza 4 oder Subnautica: Below Zero auf der neusten Grafikkarte so machen.

Die erste GPU-Serie wird den Titel "Alchemist" tragen. Die drei nächsten High-Performance-Grafikkarten hören auf die nicht weniger nerdigen Namen "Battlemage", "Celestial" und "Druid". Da hat Intel ja seine MMO-Gilde schon fast zusammen.

Werden sie so stark wie die Konkurrenz? Mal abwarten.

Intel schickt seine ersten Grafikkarten mit der hauseigenen Xe-HPG-Architektur (High Performance Graphics) ins Rennen. Generell sollen die Grafiklösungen des Herstellers unter der Xe-Architektur zusammengefasst werden - also auf einer ähnlichen Grafikmikroarchitektur basieren.

Spezielle Varianten, wie die leistungsschwächeren GPUs, Lösungen für das High Performance Computing sowie Grafikkarten für den Servermarkt, werden auch weiterhin ihre Nischen auf dem Markt bedienen.

Genaue Pläne, Preise und technische Details zu der kommenden Alchemist-Reihe sind noch nicht bekannt. Der Pressemitteilung lässt sich zumindest entnehmen, dass die Gaming-GPUs "hardwarebasiertes Raytracing und durch künstliche Intelligenz-gesteuertes Super-Sampling" unterstützen.

Je nachdem wie die Spezifikationen am Ende ausfallen, könnte Intel mit den Branchen-Giganten Nvidia und AMD in Konkurrenz treten und Spielern eine neue Option für ihren PC bieten.