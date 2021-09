Street Fighter: So würden Chun-Li, Ryu und Co. als echte Menschen aussehen

Street Fighter V hat viele menschliche Kämpfer - wirklich realistisch sehen die mit ihrem Cartoon-Look aber nicht aus. Eine Künstliche Intelligenz hat sich die Mühe gemacht, Chun Li, Ibuki und andere Charaktere in echte Menschen zu verwandeln. Die Ergebnisse sind beeindrucken, manchmal aber auch gruselig.

Das Programm, mit dem wir so tun können, als hätte Capcom mehr Wert auf Fotorealismus gelegt, heißt StyleCLIP und versucht die eingegebenen Bilder mit Text, einem vortrainierten Generator und Vektoren zu bearbeiten.

So funktioniert das magische Programm

In diesem Fall sucht sich StyleCLIP zu den fiktiven Gesichtszügen passende menschliche aus einer Datenbank heraus und kreiert so eine möglichst realitätsnahe Version einer Figur.

In einem Video der Corridor Crew spielt das Team mit den Möglichkeiten von StyleCLIP herum und lässt bekannte Figuren wie Thanos oder den Witcher durch das Programm laufen. Thanos sieht einfach aus wie ein Familienvater von nebenan:

Who's that Pokémon?

Street Fighter vs. StyleCLIP

Im echten Leben würden die Charaktere aus Street Fighter deutlich weniger bedrohlich aussehen. Die beiden Twitter-Nutzer Siberian_644 und Final_Boss haben eine ganze Reihe von Street-Fighter-Charakteren durch das Programm gejagt und haben erstaunliche Ergebnisse erzielt:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Laura, Chun-Li, Lucia, Sakura und Vega sind meine Favoriten. Bei vielen anderen ist die KI nicht so gnädig gewesen. Zangief sieht total durch den Wind aus, Ryu hat etwas von einem Steinzeitmenschen und Ibuki hat sich wohl einer Geschlechtsumwandlung unterzogen? Interessant ist auch, wie aus M. Bison auf einmal ein freundlicher Mann mittleren Alters wird.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Es gibt im kompletten Twitter-Thread noch mehr davon...

Ich habe schon fast mehr Spaß an den verunstalteten Kreationen der KI. Wenn ihr andere Videospiel-Helden mit realen Gesichtern sehen wollt, gibt es auch ein Video mit zum Leben erweckten GTA-Charakteren.

Was sind eure Highlights?