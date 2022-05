Street Fighter: Ein Charakter könnte nie wieder auftauchen, deutetet der SF5-Komponist an

Fei Long könnte womöglich nie wieder in einem Street-Fighter-Spiel auftauchen. Das hat zumindest Daniel Lindholm, der Komponist von Street Fighter 5, angedeutet.

Fei Long ist als Martial Artist und Action-Filmstar aus Hong Kong Capcoms Hommage an die Filmlegende Bruce Lee. Und das ist anscheinend auch der Grund für das Problem.

Die Haltung hat sich geändert

"Eine Figur, von der ich weiß, dass wir sie nicht sehen werden - es gab viele Diskussionen darüber... Ich habe vorhin erwähnt, dass ich gerne die Musik für Fei Long umschreiben würde", sagte Lindholm in einem Livestream (via Nintendo Life).

"Ich habe andere Quellen - nicht nur bei Capcom, sondern auch Freunde von mir in den USA, die sehr eng mit der Lee-Familie befreundet sind. Sie haben im Grunde gesagt, dass jede Art von komödiantischer Darstellung von Bruce Lee jetzt untersagt ist. Die Darstellung muss in ehren. Deshalb werden wir Fei Long nicht wiedersehen. Nie wieder."

Weitere Meldungen zu Street Fighter:

Auf eine Anfrage von VG247 reagierte Capcom zurückhaltend und sagte lediglich, dass man Gerüchte oder Spekulationen nicht kommentiere.

Lindholm hat mittlerweile die archivierte Version des Streams entfernt und sich gegenüber Nintendo Life noch einmal dazu geäußert: "Die Meinung war meine eigene und nur eine hypothetische Überlegung. Es war nur meine Meinung, nicht die von Capcom. Und meine Quelle ist eine unabhängige dritte Partei."

Ausschlaggebend könnte etwa die kritisierte Darstellung von Bruce Lee in Quentin Tarantinos Once Upon A Time In Hollywood sein, die hier zu einem Umdenken führte.

Capcom arbeitet derzeit am neuen Street Fighter 6, für das es aber noch keinen Release-Termin gibt.