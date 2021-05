Biomutant - Test: Das Crafting rettet, was die Story verbockt

Es ist faszinierend, wie ein Spiel fast alles zumindest grundlegend richtig macht, sich aber dann den Weg mit ein paar Dingen verbaut, die leicht zu lösen wären. Im vielleicht dramatischsten Fall hier in Biomutant wäre das der Sprecher gewesen. Es gibt praktisch nur einen. Und der NERVT! Nicht zum Start, da denkt man noch, das ist ja eine angenehme Stimme, die mir da ein paar Details über die Welt verrät. Dann merkt man langsam, dass er allein auf der Welt ist - technisch gesehen gibt es noch zwei Stimmen, aber die sind so selten, dass wir sie mal ignorieren - und dass er ALLES kommentieren muss. Von ungefragten Tutorials in ihrer x-ten Wiederholung weit in das Spiel rein hin zu komplett sinnfreien Bemerkungen aus dem Off.

Der Typ ist der Alptraum eines jeden Teilnehmers einer Mitfahrgemeinschaft - als es so etwas noch gab. Er hört einfach nicht auf zu quatschen. Noch schlimmer, in einer Welt, in der alles wie ein Piraten-Furry aussieht und mit einer Sims-Stimme nuschelt, liest er die Untertitel vor. Alles mit der gleichen, pseudo-dramatischen Betonung, die jede Bedeutung nach bereits Minuten verloren hat. Wenn man kein Budget für Stimmen hat, ist das okay. Wenn man aus dem wenigen, das man investieren konnte, das Maximum an Frust zieht, nicht.

Und doch muss ich sagen: störte mich nicht. Nachdem ich dem Sprecher den Ton abgedrehte und mich damit arrangiert hatte, dass der weitere Story-Verlauf im Prinzip nach zwei Stunden vollständig geklärt war, merkte ich, dass ich zunehmend mehr Freude an dieser erst einmal wirklich schicken Welt hatte. Sie ist etwas leer, keine Frage. Das mag ebenfalls dem Budget geschuldet sein, aber durch Ruinen zu schlendern, über weite Täler voller Grün zu schauen, zu sehen, wo giftige Dämpfe aus einem zerstörten Reaktor aufstiegen und rosig in den Himmel ziehen, das hatte alles schon den ästhetischen Charme französischer Homecomputer-Titel der frühen 90er. Es sah einfach ein wenig anders aus als der Rest, als hätte jemand den Farbtopf gefunden und sich ausgetobt.

Nicht, dass die Story von Biomutant viel kommentiert werden müsste. Wenn euch die Moralentscheidungen von Fable zu subtil waren und die Umwelt-Message von Captain Planet nicht deutlich genug, dann seid ihr hier richtig. Der Holz-Vorschlaghammer mit Steampunk-Verstärkung wird es richten. Ansonsten wird schnell klar, dass es in der postapokalyptischen Welt auf der einen Seite die Ubi-Aufgabe gibt, die euch nötigt, die Stämme der Furrys zu vereinen, indem ihr in jedem Gebiet eine von drei Aufgaben zur Festungserstürmung erledigt. Auf der anderen Seite habt ihr vier große Bosse. Mehr muss man eigentlich gar nicht wissen, die ganze Hell-Dunkel-Moral-Sinn-des-Lebens-Geschichte ist nur Deko.

Biomutants Waschbären können kämpfen. Und basteln

Das allein würde noch nicht viel bringen, wenn das Spiel an sich die Qualität vieler dieser Titel von damals hätte. Nur bunte Kulisse und nichts dahinter ist aber gar nicht mal das Problem von Biomutant. Vor allem das Kampfsystem, das sich ein wenig den Grundgedanken von Devil May Cry ausborgte und Schießen und Schlagen geschickt kombiniert, hat es in sich. Ihr kämpft oft gegen eine ganze Horde von Feinden, zehn oder mehr mitunter, und so müssen schnelle Bewegungen, Angriffe und Konter beherrscht werden. Eine Kunst, die Biomutant erstaunlich gut beherrscht, habt ihr euch erst einmal mit den Timings arrangiert. Schnell rollt ihr geschickt zwischen anderen kleinen Pelzwesen hin und her, weicht den Riesen mit monströsen Keulen aus, saust zwischen ihren Beinen durch und wie Rocket bei den Guardians of the Galaxy nutzt ihr Beweglichkeit und die eigene kleine Größe zu eurem Vorteil. Auch nach gut 20 Stunden steckte da noch viel Spaß drin.

Die großen Bosse bieten immer ein Gimmick für den Kampf.

Sicher, die Bosskämpfe waren jetzt nicht die Highlights, die sie sein sollten. Dafür, dass die "Weltenfresser" als die Mega-Monster aufgebläht wurden, endete es meist in einem Gimmick-lastigen Kampf, in dem nie die Frage bestand, wer hier gewinnen wird. Einige der eher zufällig verteilten Kämpfe in der Landschaft, deren Level höher waren als der eigene, hatten da mehr zu bieten. Aber nun gut, von denen gibt es genug und insoweit müssen sie halt die Arbeit der vier Super-Monster auf Seiten des Spielspaßes mit übernehmen.

Dass das Kampfsystem so gut funktioniert, hängt auch mit dem Crafting zusammen. Normalerweise bin ich ja nicht der größte Fan dessen, aber was Biomutant hier abliefert, ist herausragend. Ihr könnt schlicht alles mit allem kombinieren und das auf denkbar einfachste Art. Jeder Waffentyp besteht aus ein paar Grundkomponenten und ein paar Specials. Erstere müsst ihr haben, Letztere sind optional und jedes Teil hat seine eigenen Charakteristika, die die Schlaggeschwindigkeit und den Schaden beeinflussen. Von schnellen, zweihändigen Kombo-Lang-Dolchen bis zu Monster-Keulen gibt es alles Mögliche und kann noch durch vier zusätzliche Statuseffekte wie Gift- oder Strahlenschaden angereichert werden. Waffenbauen macht in Biomutant einfach Spaß!