Daedalic dreht auf: Glitchpunk, Gameplay zu Gollum, natürlich ein Adventure und mehr!

Daedalic Entertainment dürfte den meisten wohl vor allem für spannende Point-and-Click-Geschichten bekannt sein. Dieses Jahr ist das deutsche Unternehmen allerdings auch Publisher für eine bunte Mischung zahlreicher Genres, aber vor allem Entwickler ihres aktuell größten Spieleprojekts: Lord of the Rings: Gollum.

In der Nacht fand die Daedalic Pre-Show als Vorprogramm zum Future-Games-Showcase von GamesRadar ihr Ende. Darin gab es einige brandneue Einblicke in das Spiele-Lineup der deutschen Firma und in das Gameplay des Herr-der-Ringe-Großprojekts.

Als kleiner Überblick stellen wir euch hier die sieben Titel vor, die Daedalic momentan geplant hat - entweder als Publisher oder als Entwickler. Neben klassischer Fantasy gibt es für jeden etwas von actionreichem Cyberpunk bis hin zu düsterer Alien-Stimmung!

Bei Glitchpunk handelt es sich um den Debuttitel des Indie-Studios Dark Lord, der von Daedalic dieses Jahr herausgegeben wird. In diesem Spiel, über das wir euch bei Ankündigung schon mal berichtet haben, trifft Cyberpunk auf das gute alte GTA und damit meinen wir nicht den Third-Person-Shooter-Stil von GTA 5, sondern das Gangsterspiel in seinen Anfängen: In einer radikalen Vogelperspektive rennt ihr durch futuristische Straßen, rast mit Autos durch die Gegend, schießt euch durch Gegner und hackt euch in Gerät. Das Spiel verbindet also den aktuellen Cyberpunk-Hype mit guter, alter Spielweise.

In Hidden Deep jagt ihr keine Aliens, sie jagen euch!

Hidden Deep nimmt euch so zu sagen mit auf ein Alien-Szenario in 2D. Nein, kein netter Außerirdischer, der nach Hause telefonieren will, sondern eben das berühmte Horror-Alien, das man aus Versehen irgendwo im Weltraum ausgräbt und plötzlich um sein Leben bangen muss. So ähnlich wirkt Hidden Deep, nur als Platformer in 2D. Mit einem Einsatzteam erkundet ihr die unheimlichen Tiefen weit unter dem Meeresspiegel auf der Suche nach einer verschollenen Forschergruppe und ihr ahnt es fast: Das Ganze geht nicht ganz friedlich über die Bühne. Der Sidescroller bietet nämlich neben natürlichen Gefahren jede Menge tentakelige Brutalität und Zeichentrick-Gore. Also lasst euch von der comicartigen Optik nicht täuschen: Das Blut, aber vor allem die Geräusche sind nichts für schwache Mägen.

In verschiedenen Missionen muss man zum Beispiel einmal in eine dunkle Höhle hinuntertauchen und auf Fallen um einen herum achtgeben oder tief in enge dunkle Gesteinsspalten vordringen - natürlich immer nur leicht von der Taschenlampe erhellt. Sieht schaurig aus! Wenn es jetzt auch noch gute Rätsel und taktische Optionen hat, vielleicht eine Alternative zu spielen, wie dem Monster-Fressgelage Carrion, wenn man mal die Seite Opfers ertragen will. Das Ganze ist für Einzelspieler aber auch als Koop geplant, vorerst für den PC, vermutlich aber später auch für Xbox und Nintendo Switch.