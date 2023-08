Der Herr der Ringe: Gollum erhält großen Patch - könnte es schon der letzte sein?

Als Der Herr der Ringe: Gollum im Mai dieses Jahres erschien, machte das Spiel keine gute Figur. Nicht nur erntete es haufenweise schlechte Bewertungen, es brachte auch etliche Bugs und Performance-Probleme mit sich, die das Spielen des Titels schwer bis unmöglich machten.

Wird Gollum ab jetzt sich selbst überlassen?

Der Titel kam so schlecht an, dass Entwickler Daedalic Entertainment in einem Statement Schließung der Entwicklungsabteilung bekannt gab. Das Studio wolle zukünftig nur noch als Publisher agieren und entschuldigte sich für den Zustand des Stealth-Abenteuers.

Knapp drei Monate nach dem Release gibt es jetzt einen großen Patch mit vielen Bugfixes und Verbesserungen. So löst Daedalic ein Problem, bei dem der Questmarker einfach verschwindet, ein Fehler, bei dem Teile der Umgebung einfach fehlen - auf beide Probleme bin ich in meinem Spieldurchlauf auch gestoßen - und noch weitere Fehler. Doch so wie es aussieht, könnte dies das letzte Update für Gollum sein. Laut PC Gamer klingen besonders die letzten Zeilen in den Patch-Notizen nach einem Abschied.

"Wir danken allen unseren Spielern für ihre Geduld. Wir hoffen aufrichtig, dass diese Änderungen euch helfen werden, Der Herr der Ringe: Gollum zu genießen", heißt es dort. Nach weiteren Nachbesserungen klingt das ja nicht gerade, findet auch PCGamer.

Ob diese bei durchschnittlich sieben bis acht gleichzeitigen Steam-Spielern in den letzten 30 Tagen wirklich notwendig sind, ist die andere Frage. Oder habt ihr das Spiel in der letzten Zeit noch einmal gestartet?