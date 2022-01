Die 10 wertvollsten Spielefirmen 2022 - Microsoft kauft den Spitzenreiter

Blizzards Spielerzahlen sinken jedes Quartal weiter, während die internen Probleme des Publishers weiterhin an die Öffentlichkeit gelangen - aber das ist bald egal, denn der Technologie-Gigant Microsoft übernimmt Activision Blizzard für satte 60,66 Milliarden Euro.

Doch nicht nur Activision Blizzard gewinnt, der gesamte Gaming-Markt wächst jedes Jahr ein Stückchen weiter. Besonders das letzten Jahre haben der Branche einen guten finanziellen Schub nach oben gegeben - denn nie hatten die Menschen so viel Zeit und Langeweile wie in der Corona-Pandemie. Mit wenigen Ausnahmen konnten die Entwicklerstudios in den Krisenjahren große Gewinne einfahren. Die Tendenz ist steigend.

Valve oder Krafton wären sicher auch für diesen Vergleich interessant gewesen, leider sind der Steam-Besitzer und der PUBG-Macher private Unternehmen und somit nicht an der Börse gelistet. Schätzungen zufolge liegt der Marktwert von Valve 2021 bei etwa 10 Mrd. Euro - wobei das im Vergleich zu den aktuellen Platzierungen doch etwas niedrig klingt. Der PUBG-Entwickler, der bald in die Börse einsteigen will, wurde auf einen Marktwert von 23,96 Mrd. Euro geschätzt (danke, Reuters ).

Aktueller Marktführer in der Gaming-Branche ist Activision Blizzard. Das junge Unternehmen (seit 2008) besteht aus den Zweigen Activision, Vivendi Games sowie Activision Blizzard und ist für Spiele-Giganten wie World of WarCraft oder Call of Duty bekannt. Im Vergleich zu seinem Marktwert im letzten Jahr - 74,38 Mrd. Euro - hat der Spielegigant jedoch etwas abgespeckt - nicht zuletzt aufgrund der Klage aufgrund des angeblich diskriminierenden Unternehmensklimas.

Ist die größte Gaming-Akquisition für Microsoft ein Klacks?

Anders steht es um die Videospielgiganten Sony, Microsoft und Tencent. Sie spielen in einer ganz anderen Liga. Kein Wunder, denn sie sind nicht nur Marktführer in der Gaming-Branche, sondern auch in anderen Bereichen der Hard- und Software. Um die drei Unternehmen zumindest grob einzuordnen, stellen wir ihre Umsätze im Gaming-Bereich den Umsätzen von Activision Blizzard im Jahr 2020 gegenüber.

Gaming-Umsätze im Jahr 2020:

Activision Blizzard : 7,14 Mrd. Euro

: 7,14 Mrd. Euro Sony : 19,97 Mrd. Euro

: 19,97 Mrd. Euro Tencent : 25,81 Mrd. Euro

: 25,81 Mrd. Euro Microsoft: 12,18 Mrd. Euro

People keep asking me what the top public video game companies are by revenue for calendar year 2020.



Here are the top 5:



Tencent - .30bn

Sony - .67bn

Nintendo - .79bn

Microsoft - .83bn

NetEase - .37bn



Includes game related revenue only. 1/3 — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 19, 2021

Um das Ausmaß der Akquisition von Microsoft besser in einen Kontext setzen zu können, bedarf es dem Vergleich der Marktkapitalisierung der einzelnen Unternehmen. Microsoft sei Dank landen wir hier sogar erstmals im Billionen-Bereich.

Marktwert vom 18. Januar 2022:

Activision Blizzard : 57,87 Mrd. Euro

: 57,87 Mrd. Euro Sony : 144,21 Mrd. Euro

: 144,21 Mrd. Euro Tencent : 490 Mrd. Euro

: 490 Mrd. Euro Microsoft: 2,02 Bio. Euro

Microsoft steht mit 2,02 Bio. Euro im Rampenlicht des Marktes. Neben der Xbox verkauft die Tech-Firma mit Windows mal eben noch das weltweit größte Betriebssystem. Trotz der dreifachen Summe des eigenen Gaming-Jahresumsatzes kommt einem der Kauf von Activision Blizzard für 60,66 Milliarden Euro gar nicht mehr so teuer vor, wenn man sich den gesammelten Marktwert ins Gedächtnis ruft.

Sony hätte das mit seinem Taschengeld sicher nicht stemmen können. Selbst der chinesische Riese Tencent, ihr wisst schon, der Firma, die von allem und jedem Anteile hat - Riot Games, Epic Games, Ubisoft, Blizzard, Frontier, etc. -, sieht neben Microsoft auf einmal so niedlich aus.

Activision Blizzard dürfte finanziell also nur profitieren, wenn es unter dem Dach von Microsoft entwickelt. Und was uns Spieler anbelangt: Auch für die Gamer könnte diese Übernahme viele positive Folgen haben.