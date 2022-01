God of War bleibt auch auf PC das radikalste Reboot aller Zeiten

Der Gott des Krieges hält nun also auch auf dem PC Einzug. Mit 4K, Unterstützung für hohe Bildraten, Ultrawide-Displays und Nvidia DLSS macht Kratos auch auf topaktuellen Computern nur die besten Argumente für teure, auf maximalen Hochglanz polierte Bombast-Action-Adventures. Auch fast vier Jahre nach dem Start wirkt das Spiel so modern und wertig wie es nur geht und macht damit mächtig Lust auf das, was noch kommen mag - vermutlich schon dieses Jahr.

Vielleicht bleiben wir direkt beim Technischen, denn für mich ist das einer der langweiligsten Aspekte, über die ich regelmäßig sprechen muss. Leider ist es gleichzeitig einer der wichtigsten. Als jemand, der hochgradig allergisch auf wacklige Bildraten reagiert, weiß ich, wie sehr es einem ein Spiel verleiden kann, wenn es nicht vernünftig performt. Machen wir es kurz: Die Umsetzung ist sehr gut und Optionen gibt es reichlich.

Einstellungen und Performance von God of War auf dem PC

Die mittlere Einstellung nennt sich "Original" und ist offensichtlich PS4-äquivalent. Es gibt eine niedrigere und zwei höhere. Auf meinem i9 mit Geforce RTX 3080 läuft das Spiel in 1440p maximalen Settings und ohne DLSS fast immer über 100fps. Mit DLSS in der Qualitäts-Einstellung deutlich jenseits der 120fps. In 4K sind so auch zwischen 80 und 100fps drin und nativ - also ohne DLSS -, sind es immer noch häufig genug fast komplett stabile 60fps. Wenn man an den Schatten und Reflexionen schraubt, sind mehr auch kein Problem.

Epische Momente gibt es auch im persönlicheren Reboot zuhauf. Ausgerechnet der neuen Kamera haben wir viele davon zu verdanken.

Das ist natürlich ein sehr starker Rechner. Doch auch auf meinem aktuellen, aber ungleich schwächeren Laptop mit AMD Ryzen 9 5900HX mit Geforce RTX 3060 mobile (entspricht in etwa einer RTX 2060 Desktop und liegt ziemlich genau zwischen GTX 1070 und 1070-Ti, hat letzteren aber DLSS voraus) sind in 1080p auf Ultra und mit DLSS Bildraten weit jenseits der 60 Bilder drin. Dazu dürfen Fans besonders glatt gebügelter Bilder sich freuen, dass sie die Bildrate in Zehnerschritten von 30fps bis 120fps festlegen dürften. Das gilt, wie gesagt, für Ultra-Einstellungen. Auch für ältere Karten ist demnach noch Spielraum für gute Bildraten, zumal das Spiel auch auf Original-Einstellungen immer noch fantastisch aussieht. Unterm Strich also ein gelungener Port, der am oberen Ende seiner Einstellungen immer noch zum schönsten gehört, was man in diesem Segment gerade so kaufen kann.