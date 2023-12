God of War Ragnarök Valhalla: Kostenloser Roguelike-DLC kommt nächste Woche

God of War Ragnarök erhält in nur wenigen Tagen einen kostenlosen DLC. Die Erweiterung heißt Valhalla und bringt einen neuen Roguelike-Twist in das nordische Abenteuer.

Ein neues Erlebnis für God of War Ragnarok - und das gratis!

Im Trailer seht ihr Kratos gegen verschiedene Gegner kämpfen - mit Schwert, Axt und Ketten. Aber auch den Tod des kräftigen Vaters erleben wir. Oder viel mehr sein erneutes Erwachen. Ganz typisch für dieses Genre.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Mehr zu God of War Ragnarök:

God of War Ragnarök jetzt mit New Game Plus - Kratos macht noch keinen Feierabend

God of War Ragnarök: Im Frühjahr 2023 könnt ihr endlich das erste New Game+ spielen

God of War: Fernsehserie soll sich sehr genau an die Vorlage halten

Am 12. Dezember erscheint die Erweiterung und ist für alle Besitzer des Spiels gratis. Holen könnt ihr euch den DLC auf PlayStation 4 und PlayStation 5.