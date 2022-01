Halos Online-Ära auf der Xbox 360 ist vorbei

Auf der Xbox 360 ist eine Ära zu Ende gegangen. Lange Jahre konnten verschiedene Halo-Spiele dort noch online gespielt werden - bis jetzt.

Die Server der Halo-Spiele auf der Xbox 360 sind nun offline und dementsprechend stehen viele Features nicht mehr zur Verfügung.

Welche Spiele betroffen sind

"Die Online-Dienste für ältere Halo-Xbox 360-Titel wurden eingestellt", heißt es dazu auf Twitter. "Die betroffenen Spiele werden auf unbestimmte Zeit spielbar bleiben, aber einige Erlebnisse werden dadurch beeinträchtigt."

Das betrifft vor allem natürlich das Online-Matchmaking, das in vielen Spielen auf der Xbox 360 nun nicht mehr funktioniert. Ähnliches gilt für das Filesharing oder Herausforderungen.

Wohlgemerkt gilt das nur für die originalen Xbox-360-Versionen, auch wenn ihr diese via Abwärtskompatibilität spielt. Über die Master Chief Collection könnt ihr die Titel auf neueren Plattformen weiterhin online spielen.

Online services for legacy Halo Xbox 360 titles have been discontinued. The affected games will remain playable indefinitely, but some experiences will be impacted.



Betroffen sind die Spiele Halo Reach, Halo 3, Halo 4, Halo 3: ODST und Halo: Combat Evolved Anniversary.

Auf dem nachfolgenden Bild seht ihr genau, welche einzelnen Dienste davon beeinflusst werden und welche nicht:

Die betroffenen Spiele und Features.

Dass die Server für die Spiele auf der Xbox 360 nicht bis in alle Ewigkeit online bleiben, war zu erwarten. Vermutlich liefen sie über all die Jahre hinweg auch schon länger, als es im Vorfeld zu erwarten war.

Wer nicht auf Online-Matches in den Spielen verzichten möchte, kann wie erwähnt auf die neueren Versionen in der Master Chief Collection zurückgreifen.

Welche Erinnerungen verbindet ihr mit den Halo-Klassikern auf der Xbox 360, vor allem im Multiplayer-Modus?