Hideo Kojima kündigt "radikales" neues Projekt an

Hideo Kojima, der Mann hinter Metal Gear Solid und Death Stranding, kündigt in den sozialen Medien zum Jahresstart ein neues Projekt an.

Kojimas Pläne für 2022

Mit drei kleinen Charakterzeichnungen wünscht Kojima seinen Twitter-Followern ein frohes neues Jahr und kündigt auch gleich sein neues Projekt an. Im Prinzip ist das aber auch schon alles, was wir über dieses neue Projekt wissen. Konkretere Details dazu nennt Kojima.

This year, I'm going to start a new work in earnest, and move to the next level of experimentation with a radical project. I'm also hoping to get the video team going. And I may start doing something like a radio project? pic.twitter.com/j0norcJ23a — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) January 2, 2022

In seiner Neujahrsankündigung schreibt Kojima: "In diesem Jahr werde ich ernsthaft eine neue Arbeit in Angriff nehmen und mit einem radikalen Projekt die nächste Stufe des Experimentierens erreichen. Ich hoffe auch, dass ich das Videoteam in Gang bringen kann. Und vielleicht mache ich auch so etwas wie ein Radioprojekt?"

Klingt nach einem breiten Medienspektrum, das Kojima hier erschließen will. Wir sind jedenfalls gespannt, was hinter diesem Projekt steckt.