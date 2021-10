Ihr wartet noch auf Rockstars Agent? Jetzt ist es auch von der Webseite verschwunden

Erinnert ihr euch noch an damals, als auf der E3 2009 Rockstars Agent während Sonys damaliger PlayStation-Pressekonferenz angekündigt wurde?

Vor all den Jahren wurde Rockstars Titel als PS3-Exklusivspiel vorgestellt, für die Entwicklung sollte Rockstar North (GTA4 und GTA 5) verantwortlich sein.

Im Einsatz vermisst

Nun, seitdem war es relativ still rund um das Projekt, um das mal noch freundlich auszudrücken. Nachdem Rockstars Mutterkonzern in den Jahren 2013 und 2017 die Markenrechte für Agent noch erneuert hatte, gab man sie 2018 auf. Ein erstes Anzeichen dafür, dass daraus nichts mehr wird.

Und um den letzten Funken Hoffnung zu begraben, ist nach all den Jahren nun auch noch der Eintrag zu Agent aus dem Games-Bereich von Rockstars Webseite verschwunden.

Das ist in diesen Tagen Twitter-Nutzer Ulvi aufgefallen, aber wie die Wayback Machine zeigt, ist die Änderung erst kürzlich erfolgt. Am 11. September 2021 existierte die Agent-Seite noch. Auf ihr prangte nach wie vor ein "Coming soon" mit PS3-Logo.

Keine große Überraschung mehr

Nach all den Jahren sollte das keine große Überraschung mehr sein, zumal über die Jahre hinweg wenig über das Projekt gesprochen wurde.

Schade ist es dennoch, denn ein Agentenspiel von Rockstar, das in der Ära des Kalten Krieges spielt, klang nicht nach der schlechtesten Idee. Es ist wohl an der Zeit, sich endgültig davon zu verabschieden. Vielleicht erfahren wir ja irgendwann einmal im Detail, was während der Entwicklung von Agent alles passierte und warum es am Ende nicht erschien.

Einige Bilder zu dem Projekt waren im Jahr 2015 entdeckt worden.