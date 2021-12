Mortal Shell: Kein PS5-Upgrade mit der PS-Plus-Version möglich

Cold Symmetrys Mortal Shell geht es ähnlich wie einigen anderen Titeln, die bereits bei PlayStation Plus verfügbar waren.

In diesem Monat ist die PS4-Version des Spiels bei PlayStation Plus enthalten, allerdings ist mit dieser kein PS5-Upgrade möglich.

Extrawurst für PS Plus

Normalerweise ist es Käufern und Käuferinnen der PS4-Version von Mortal Shell möglich, ein kostenloses Upgrade auf die später veröffentlichte Mortal Shell: Enhanced Edition zu erhalten.

Nur eben nicht mit PS Plus. Wer die PS5-Version haben möchte, ist dann gezwungen, die 29,99 Euro für die Enhanced Edition auszugeben.

Gänzlich überraschend kommt das, wie erwähnt, nicht unbedingt. Das Gleiche passierte bereits bei anderen Spielen, die zu PlayStation Plus kamen, zum Beispiel Greedfall und Final Fantasy 7 Remake.

Auch bei The Persistence war dies anfangs der Fall, später wurde aber ein Upgrade auf die PS5-Fassung ermöglicht. In dem Fall könnte das aber damit zusammenhängen, dass Firesprite Games ein First-Party-Studio wurde.

Im Endeffekt macht das Mortal Shell spielerisch nicht zu einem schlechteren Spiel. Wie gut der Titel ist, könnt ihr hier in Alex' Text nachlesen.

Mit PlayStation Plus müsst ihr dann aber eben auf die native PS5-Version und somit auf 60 Frames pro Sekunde, 4K-Auflösung und verbesserte Texturen verzichten.